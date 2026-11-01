“L’AUTORITÀ DELEGATA DOVREBBE ESSERE UNA FIGURA SUPER PARTES E INVECE OGGI FA POLITICA, È IMPEGNATO IN UNA GUERRIGLIA PERMANENTE ALL’INTERNO DELL’ESECUTIVO… HANNO CACCIATO DALLA GUIDA DELL’AGENZIA DELLA CYBERSICUREZZA UN SUPER ESPERTO COME ROBERTO BALDONI PER METTERCI IL PREFETTO FRATTASI CHE NON HA MAI ACCESO DA SOLO UN COMPUTER IN VITA SUA. E PERÒ ERA AMICO DI MANTOVANO. COSI NON SI VA AVANTI…”

Banche dati violate, intrusioni nelle reti istituzionali, attacchi hacker a infrastrutture strategiche. L’Italia, nonostante abbia già da cinque anni un’Agenzia nazionale per la cybersicurezza, si è rivelato un Paese estremamente vulnerabile. E la colpa, secondo l’ex premier Matteo Renzi, è del governo che si è dimostrato incapace di comprendere, prevenire e neutralizzare uno dei più grandi pericoli del nostro tempo: la guerra ibrida.

Senatore, com’è possibile che, dopo l’evacuazione di 6mila scuole, nessuno sia stato in grado di spiegare quale sia la natura della minaccia informatica, né di offrire una risposta simmetrica?

«Ieri mattina milioni di persone si sono prese paura, hanno cambiato i programmi e sono corsi via dal lavoro per prendere i bimbi. Il tutto per una minaccia nebulosa e indefinita. Può bastare una e-mail priva di alcun “pericolo concreto” — sono parole di Meloni — per mandare nel panico un Paese?

La cybersecurity sembra un tema lontano, ma quando i figli vengono evacuati da scuola siamo davanti a un salto di qualità. E il governo sembra in balia degli eventi: l’impressione è che non ci stiano capendo un tubo. Che rispondano sempre in maniera improvvisata. La presidente del Consiglio dice che non consentiremo a una mail anonima di cambiare l’orario scolastico. Le do una notizia: è già successo».

Alfredo Mantovano, sottosegretario a Palazzo Chigi, è l’autorità delegata alla sicurezza della Repubblica e coordina i servizi di intelligence. È sua la responsabilità?

«Mantovano ha comprato il software israeliano Paragon che è finito a spiare utenze di giornalisti e sacerdoti, ma non ha bloccato i terroristi islamici come quello di Modena o allarmi sociali come quello delle scuole. L’autorità delegata dovrebbe essere una figura super partes e invece oggi fa politica, è impegnato in una guerriglia permanente all’interno dell’esecutivo».

Allude al conflitto tra lui e il ministro Crosetto per il controllo delle risorse e dei sistemi di difesa cibernetica?

«Si parla di guerra ibrida, ma poi sono le guerricciole interne che lasciano attoniti. Quando nel 2015, dopo il Bataclan, stanziammo il primo intervento sulla cybersecurity chiedemmo a tutte le istituzioni di lavorare insieme.

Qui invece ognuno fa come gli pare. Ho letto che dallo scorso gennaio persino la Farnesina si è dotata di una propria struttura autonoma. Anziché una sola che funziona, abbiamo mille uffici che smanettano e credono alle bufale. Per due giorni ci hanno spiegato che gli hacker minacciassero Tajani. Ora io dico: gli hacker sono criminali ma scelgono obiettivi credibili. Tajani non è una minaccia per nessuno, chi vuole se lo fili? Un po’ di serietà, suvvia».

Nel frattempo la spesa militare è stata gonfiata, quella per la cybersecurity tagliata e l’Acn riempita di parenti, amici e sodali di partito. Lei vede un collegamento fra queste scelte, tutte squisitamente politiche?

«Non è solo un problema di quantità, ma anche di qualità. Sono arrivati e dopo sei mesi hanno cacciato dalla guida dell’Agenzia un super esperto come Roberto Baldoni per metterci il prefetto Frattasi. Non era uno specialista della materia e si è visto. L’unica cosa per cui lo si ricorda è perché è salito su un palco elettorale a Pescara con la maglietta di Fratelli d’Italia. Questo è il livello delle scelte del governo Meloni. Una brava persona, ma non credo abbia mai acceso da solo un computer in vita sua. E però era amico di Mantovano. Cosi non si va avanti».

Ma dietro questa escalation di attacchi digitali ci sono semplici criminali o gruppi legati a potenze straniere con finalità di spionaggio, destabilizzazione e condizionamento politico?

«La guerra del futuro sarà anche e sempre più una cyber war. Ma (…) Noi abbiamo un Paese bloccato dalla mail di un tizio che si proclama leader del Misoginistan. Ora a me va bene tutto, ma nemmeno a Risiko uno può credere alle minacce del Misoginistan».

Dove vuole arrivare?

«Prima di scatenare il panico lo Stato deve comprendere il reale rischio di queste minacce. Io ricordo quando, nell’agosto 2016, un aspirante terrorista islamico ci fece pervenire la minaccia di far saltare in aria degli obiettivi sensibili: solerti funzionari mi suggerirono di parlare alla Nazione e bloccare l’esodo estivo perché la minaccia appariva credibile. Ma scherziamo? Chi ha responsabilità di governo deve tenere i nervi saldi e capire quanto è concreto il pericolo. È evidente che potenze straniere usino questi strumenti in modo molto invasivo, ma una Repubblica degna di questo nome deve sapersi proteggere. E prima ancora deve saper riconoscere un pericolo vero da uno spam».

Lei ha sollecitato più volte Meloni a riferire in Parlamento. Se fosse al suo posto, chiederebbe le dimissioni di Mantovano e del direttore dell’Acn? Oppure ritiene che la responsabilità sia sempre e comunque del capo del governo?

«Meloni non dimetterà mai Mantovano. E comunque ormai siamo a fine legislatura. Forse però potrebbe chiedere maggiore coordinamento tra i suoi ministri ed evitare le tensioni fratricide che vanno avanti dal primo giorno. Su questi temi non hanno senso divisioni tra maggioranza e opposizioni, figuriamoci dentro la stessa maggioranza».

(da Repubblica)