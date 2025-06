“QUANDO GLI È STATO CHIESTO DEL PONTE AL VERTICE NATO DELL’AIA A FINE GIUGNO, GLI ASSISTENTI AMERICANI HANNO RIDACCHIATO”

Di fronte a un nuovo scoraggiante obiettivo di spesa della NATO, i politici italiani propongono che un ponte per la Sicilia, a lungo discusso, da 13,5 miliardi di euro, sia definito come spesa militare.

Roma è uno dei paesi con la spesa militare più bassa della NATO: l’anno scorso ha destinato alle forze armate solo l’1,49% del prodotto interno lordo. Questo fa sì che il nuovo obiettivo del 5% entro il 2035 sembri fuori portata.

Ed è qui che il ponte potrebbe aiutare.

Il governo di Giorgia Meloni è intenzionato a portare avanti il faraonico progetto di attraversare lo Stretto di Messina con quello che sarebbe il ponte sospeso più lungo del mondo, un progetto che è stato il sogno dei romani, del dittatore Benito Mussolini e dell’ex premier Silvio Berlusconi.

Sia il Ministro degli Esteri Antonio Tajani che il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, vice-primo ministro della Meloni, stanno facendo leva sull’idea che il ponte abbia un valore strategico per la NATO

Un funzionario del governo ha sottolineato che non è stata presa alcuna decisione formale sulla classificazione del ponte come progetto di sicurezza, ma ha detto che probabilmente si terranno presto ulteriori colloqui per “vedere quanto sia fattibile”.

L’idea potrebbe essere politicamente utile per la Meloni, che sta lottando per convincere un pubblico diffidente nei confronti della guerra della necessità di grandi spese per la difesa in un momento in cui l’Italia si sta già avviando verso l’austerità.

Ci sono alcune basi chiare su cui l’Italia potrebbe essere in grado di costruire un caso per il ponte. Del 5% del PIL che la NATO si è prefissata, solo il 3,5% deve essere destinato alla spesa di base per la difesa, mentre l’1,5% può essere indirizzato verso una più ampia capacità di ripresa strategica, come le infrastrutture.

Un funzionario del Tesoro italiano ha anche suggerito che il marchio del ponte come progetto militare aiuterebbe il governo a superare alcune delle barriere economiche e tecniche che ne hanno impedito la costruzione in passato.

La nuova designazione “supererebbe gli ostacoli burocratici, le controversie con le autorità locali che potrebbero sfidare il governo in tribunale sostenendo che il ponte danneggerà inmodo

sproporzionato i loro terreni”, ha detto il funzionario del Tesoro. Inoltre “faciliterebbe la raccolta di fondi, soprattutto nel prossimo anno, per il ponte”.

In aprile, il governo italiano ha adottato un documento in cui si dichiara che il ponte deve essere costruito per “motivi imperativi di rilevante interesse pubblico”.

Oltre all’uso civile, “il ponte sullo Stretto di Messina ha anche un’importanza strategica per la sicurezza nazionale e internazionale, tanto che svolgerà un ruolo chiave nella difesa e nella sicurezza, facilitando il movimento delle forze armate italiane e degli alleati della NATO”, aggiungeva il documento.

L’Italia ha anche chiesto che il progetto sia incluso nel piano di finanziamento dell’UE per la mobilità del personale, dei materiali e dei beni militari, in quanto “si inserirebbe perfettamente in questa strategia, fornendo infrastrutture chiave per il trasferimento delle forze NATO dal Nord Europa al Mediterraneo”, si legge nel rapporto governativo.

Il ponte “rappresenta un vantaggio per la mobilità militare, consentendo il trasporto rapido di veicoli pesanti, truppe e risorse sia su strada che su rotaia”, ha aggiunto il governo.

Se la NATO – e soprattutto il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che adora i grandi progetti edilizi – si lascerà convincere da questa logica è un’altra questione.

Ufficialmente, lo Stretto di Messina si trova al di fuori dell’unico corridoio di mobilità militare designato dalla NATO per l’Italia, che inizia nei porti della regione Puglia sul tacco dello stivale italiano, attraversa l’Adriatico fino all’Albania e prosegue verso la Macedonia settentrionale e la Bulgaria. Non è nemmeno chiaro se lo stretto rientri nella rete di mobilità militare dell’UE, i cui corridoi, secondo persone che hanno familiarità con le discussioni, dovrebbero allinearsi alle rotte della NATO.

Per il momento, gli americani non stanno mostrando interesse.

Quando gli è stato chiesto del ponte al vertice NATO dell’Aia a fine giugno, gli assistenti americani hanno ridacchiato, ma non hanno offerto alcuna risposta immediata.

Un altro argomento contro il progetto è che collegherebbe due delle regioni più povere d’Italia, nessuna delle quali ha un sistema di trasporti efficiente. Molti ritengono che sia più urgente investire in strade e ferrovie locali.

“La popolazione di Sicilia e Calabria soffre di infrastrutture idriche inadeguate, trasporti a rilento, strade piene di buche e ospedali da terzo mondo. Il ponte sullo stretto, quindi, non può essere una priorità”, ha detto Antoci.

Ma la coalizione di governo è determinata ad andare avanti. Martedì Salvini ha dichiarato che l’autorizzazione finale del progetto è prevista per luglio.

In un segnale alquanto infausto, Tajani ha proposto di intitolare il ponte a Berlusconi, primo ministro famoso per i suoi bunga bunga e le interminabili battaglie legali.

(da politico.eu)