SABRINA DE CAPITANI, LA PORTAVOCE DI GALVAGNO, FINITA SOTTO INCHIESTA PURE LEI PER CORRUZIONE, HA RASSEGNATO LE DIMISSIONI

L’assessora regionale al Turismo Elvira Amata, esponente di Fratelli d’Italia, è indagata per corruzione. Le indagini sarebbero state avviate nel settembre del 2023. Nel gennaio scorso, la componente della giunta di Renato Schifani ha ricevuto un avviso di proroga delle indagini, con un termine fissato al 27 marzo del 2025.

La vicenda rappresenterebbe uno dei filoni dell’inchiesta che ha coinvolto anche a vario titolo il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, imprenditori e collaboratori.

Già in quel fascicolo, si faceva più volte riferimento al ruolo di Giuseppe Martino, uomo vicinissimo all’assessora, della quale è stato anche Vice capo di gabinetto vicario, prima di essere nominato Segretario particolare, lo scorso gennaio.

Novità anche dallo staff del presidente dell’Assemblea regionale: Sabrina De Capitani, la sua portavoce finita sotto inchiesta pure lei per corruzione, ha rassegnato le dimissioni. Convocata nei giorni scorsi in procura, per essere interrogata, si è avvalsa della facoltà di non rispondere

(da Repubblica)