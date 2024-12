SUL TEMA SI ERA SPACCATO L’ESECUTIVO CON FORZA ITALIA FAVOREVOLE E LA LEGA CHE AVEVA ALZATO UN MURO: “NON E’ UNA PRIORITA’… PER IL 51% DEGLI ITALIANI UNA SOCIETÀ MULTIETNICA È UN SEGNO DI PROGRESSO SOLO PER IL 35% DI RAZZISTELLI È UNA MINACCIA



Lo ius scholae è percepito dagli italiani principalmente come un metodo corretto per dare accesso alla cittadinanza, non uno strumento per facilitarne l’accesso. Come principio per ottenere la cittadinanza è visto infatti con favore dal 52%, contro il 32% di contrari.

Ma se il principio è corretto, la sua applicazione non dev’essere uno strumento agevolato.

Infatti, il 37% degli italiani non ritiene che le maglie per l’accesso della cittadinanza debbano essere allargate (37%). Il 28% ritiene che andrebbe facilitato, il 21% lo lascerebbe così com’è.

E’ quanto emerge da un sondaggio di YouTrend sull’opinione degli italiani su Legge di cittadinanza, integrazione e gestione dei flussi migratori, i temi trattati nel corso della seconda puntata di Materia Grigia, nuovo programma di Sky TG24 condotto da Fabio Vitale.

Dalla rilevazione è inoltre emerso che per il 51% degli italiani una società multietnica è un segno di progresso culturale, sociale ed economico, mentre per il 35% è una minaccia ai valori e all’identità nazionale del Paese che la ospita.

Accogliere più immigrati regolari sarebbe infine un sostegno all’economia italiana per il 44% mentre non è d’accordo il 40%. YouTrend ha, inoltre, rilevato che la violenza giovanile è il tema che suscita più interesse fra gli italiani (42%), in particolare tra donne (46%) e over 55 (47%).

(da agenzie)

