“NEL CORSO DELLE INDAGINI VI È STATA UNA SECONDA FUGA DI NOTIZIE, CON LA QUALE, QUESTA VOLTA, È STATA DISVELATA A DE GENNARO LA PRESENZA DI UNA MICROSPIA NEL SUO UFFICIO”. DA QUEL MOMENTO, SECONDO CHI INDAGA, AVVIENE “UN RADICALE CAMBIAMENTO” DELLE ABITUDINI

Per perquisire l’ex capo della Polizia, i carabinieri hanno suonato agli uffici di Webuild in via Dataria (De Gennaro è presidente del consorzio Eurolink) e al Centro Studi americani di via Caetani a Roma.

De Gennaro è presidente del centro, nato per favorire le relazioni Italia-Usa, dal 2013. Negli uffici a pochi metri da dove venne trovato il cadavere di Aldo Moro nel 1978, incontrava i suoi fedelissimi, spesso sul terrazzo, dopo aver lasciato all’interno i telefoni.

Come ha raccontato il Fatto, la Procura ipotizza che De Gennaro sapesse di avere i telefoni sotto controllo. Fino a un certo momento, però, ha ignorato la presenza di ambientali all’interno del centro.

«Nel corso delle indagini vi è stata una seconda fuga di notizie, con la quale, questa volta, è stata disvelata a De Gennaro la presenza di una microspia nel suo ufficio». Da quel momento, secondo chi indaga, avviene «un radicale cambiamento» delle abitudini.

(da Il Fatto Quotidiano)