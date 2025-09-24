CINQUESTELLE: “QUANDO AVEVAMO CHIESTO CHE LA MARINA MILITARE SCORTASSE LA FLOTILLA DAI BANCHI DEI SOVRANISTI URLA E RISATE”… FRATOIANNI; “BENE CROSETTO, MA OCCORRE UNA NAVE DI PROTEZIONE ARMATA NON SOLO DI SOCCORSO”



Una portavoce della Commissione Europea ha espresso una ferma condanna per l’attacco alla Flotilla, sottolineando che la libertà di navigazione deve essere rispettata e che non è

accettabile l’uso di droni o di altre forme di forza contro le imbarcazioni umanitarie. Ha ribadito il riconoscimento dello sforzo delle attiviste e degli attivisti, il cui obiettivo è far emergere la difficile situazione a Gaza, ricordando che la libertà di assemblea è un valore fondamentale della democrazia. La portavoce ha poi precisato che la Commissione ha preso atto della decisione dell’Italia di inviare una nave della marina militare per garantire la sicurezza della missione, evidenziando così l’importanza di tutelare sia gli attivisti sia la libertà di navigazione in un contesto così delicato.

Maiorino (M5S): “Crosetto invia fregata, finalmente accolta la nostra richiesta”

Alessandra Maiorino, vicepresidente del gruppo M5S al Senato, ha commentato positivamente la decisione del ministro della Difesa Crosetto di inviare la fregata Virginio Fasan in soccorso della Global Sumud Flotilla, sottolineando che si tratta di una risposta concreta dopo giorni di richieste da parte loro per proteggere gli italiani a bordo. Maiorino ha ricordato che in aula, dopo l’attacco con droni alle imbarcazioni italiane in acque internazionali, aveva chiesto ufficialmente al governo di mobilitare la Marina militare, ma quella proposta era stata accolta da risate e urla dai banchi della maggioranza.

Fratoianni: “Arriva finalmente un segnale concreto dal governo, ma la mobilitazione deve continuare”

Nicola Fratoianni ha accolto positivamente l’annuncio del ministro Crosetto sull’invio di una nave della marina militare a supporto della Global Sumud Flotilla dopo gli attacchi con droni subiti durante la notte. Sui suoi canali social, ha precisato però che si tratta di una nave per attività di soccorso, non di protezione armata, ma comunque un segnale importante. Fratoianni ha sottolineato che questo risultato è frutto della mobilitazione nelle piazze e dell’azione dell’opposizione in Parlamento, e ha ribadito la necessità di continuare a mantenere alta la pressione. Serve infatti proteggere la Flotilla, riconoscere senza condizioni lo Stato di Palestina, interrompere il commercio di armi con Israele e imporre sanzioni per fermare il genocidio in corso a Gaza.

