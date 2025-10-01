LA MELONI “COMMISSARIA” LA SEDE, MA ORMAI E’ TROPPO TARDI.., OPPOSIZIONI ALL’ATTACCO



Gioventù Nazionale ha già disposto nelle prossime ore la nomina di un commissario, che prenderà in gestione straordinaria la sede provinciale parmigiana. Il sindaco Guerra: «Non accettiamo questa propaganda squallida»

«Ce ne freghiamo della galera, camicia nera trionferà. Se non trionfa sarà un macello col manganello e le bombe a man».

E se non fossero bastate queste parole per capire la matrice di questo coro, i giovani della sede parmigiana di Fratelli d’Italia ci aggiungono un bel: «Duce, duce, duce». Il video, girato di

nascosto nelle strade del centro di Parma, è già diventato virale sui social. «Parma non accetterà né ora né mai squallida propaganda di un tempo passato e orrendo», è la dura condanna del sindaco Michele Guerra.

Intanto il coordinamento regionale di Gioventù Nazionale, la sezione giovani di FdI, ha annunciato il «commissariamento immediato della federazione provinciale di Parma per motivi di incompatibilità politica».

La canzone per la marcia su Roma e la condanna del sindaco

Secondo le prime ricostruzioni, il video sarebbe stato girato da un passante la sera del 28 ottobre, anniversario della marcia su Roma. Probabilmente per celebrare la memoria del colpo di mano di Benito Mussolini, tre giovani appena fuori dalla sede di FdI intonano il coro «Me ne frego». La condanna del sindaco della città, Michele Guerra, non si è fatta attendere: «I valori che rappresenta questa città sono del tutto alternativi e contrapposti a quelli che senza alcun pudore propagandano nella sede di Fratelli d’Italia, dove si inneggia al Duce, si cantano cori per le camicie nere e gli squadristi. Parma non accetterà né ora né mai squallida propaganda di un tempo passato e orrendo. Non lo ha fatto da 80 anni a questa parte, non lo farà nemmeno adesso».

La nota di Gioventù Nazionale: «Commissariamento a Parma»

«In accordo con i vertici nazionali del movimento, si é proceduto al commissariamento immediato della federazione provinciale di

Gioventù Nazionale Parma per motivi di incompatibilità politica», ha fatto sapere il coordinamento regionale di Gioventù Nazionale Emilia-Romagna. «Si procederà quanto prima alla nomina di un commissario».

Le critiche dei dem: «Questo erano e rimangono. Meloni condannerà? Poche speranze»

«Nulla di nuovo. Qui e ovunque la base di Fratelli d’Italia è questa», sono state invece le parole del segretario del Pd di Parma Francesco De Vanna. «Valori e metodi sono perfettamente allineati alla cultura fascista. Nonostante gli sforzi della Presidente del Consiglio per mascherare questa ideologia “retrò” e strizzare l’occhio ai moderati, questo erano e questo rimangono. Noi lo sappiamo e non abbassiamo la guardia. Li conosciamo, li combatteremo». Parole simili anche da Luigi Tosiani, segretario emiliano del partito: «Proviamo vergogna e sdegno pensando ai valori della nostra Emilia-Romagna, a chi ha combattuto ed è morto per liberare il nostro Paese. Chissà se la Presidente Meloni questa volta condannerà le azioni della migliore gioventù italiana. Abbiamo poche speranze al riguardo».

(da agenzie)

