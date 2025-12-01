“LA DOMANDA CHIAVE RESTA UNA SOLA: TRUMP HA AVUTO RAPPORTI SESSUALI CON MINORENNI? PROBABILMENTE NON LO SAPREMO MAI. I DOCUMENTI SONO GESTITI DAL DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA DI TRUMP, E LA SUA PRIMA RESPONSABILITÀ È PROTEGGERLO” … “TRUMP E EPSTEIN SONO STATI MIGLIORI AMICI PER PIÙ DI 15 ANNI. FACEVANO TUTTO INSIEME: UNO DEI DUE È FINITO IN PRIGIONE CON UN LENZUOLO LEGATO AL COLLO, L’ALTRO ALLA CASA BIANCA. SPIEGATEMI QUESTA DIFFERENZA, IO NON CI RIESCO”



“La domanda chiave resta una sola: Donald Trump ha avuto rapporti sessuali con minorenni? Personalmente non lo so e non ho il nome di una ragazza da fare, però ne ho parlato a lungo con Jeffrey Epstein. Entrambi erano ossessionati dalla caccia alle modelle e posso garantirvi che non chiedevano i documenti d’identità».

Signor Wolff, lei è coinvolto personalmente in questa vicenda, perché consigliava il finanziere pedofilo e ora è in causa con la First Lady Melania. Cosa pensa dei documenti appena pubblicati

«Siamo entrati nella seconda o terza fase di questo scandalo, dove lo scopo non è stabilire la verità, ma usarlo a scopi politici».

Per questo sono uscite le foto di Bill Clinton?

«Ovviamente sì. I democratici vogliono incolpare Trump, e i repubblicani chiunque altro.

Andremo avanti e indietro così, senza una soluzione attendibile e definitiva».

Pensa ci siano informazioni compromettenti o imbarazzanti su Trump che sono state censurate?

«Probabilmente non lo sapremo mai, ma credo di sì, c’è una forte probabilità. I documenti sono gestiti dal dipartimento della Giustizia di Trump, e la sua prima responsabilità è proteggerlo».

Il movimento Maga si è molto agitato e spaccato per questa vicenda, incluse le dimissioni della deputata super-trumpiana Marjorie Taylor Greene. Non potrebbe ribellarsi, se ritenesse che la verità viene nascosta?

«Il movimento è in un angolo. Ha creduto a Trump, quando diceva di non avere alcun ruolo e di conoscere Epstein a malapena, ma ciò si è ovviamente rivelato falso. Ora, i Maga sono pronti a distruggere la persona al centro del loro movimento, pur di conoscere la verità su Epstein? Non ho la risposta definitiva, ma ne dubito».

All’interno del movimento Maga c’è solo una possibile frattura seria. Il vice presidente Vance è il favorito per la candidatura alla Casa Bianca del 2028, su Epstein è allineato con Trump e i suoi avversari potrebbero usare lo scandalo per deragliare la sua corsa».

Quindi questa storia resterà aperta?

«Assolutamente sì, almeno fino alle elezioni del 2028».

Vede nei documenti qualcosa che potrebbe cambiare la narrazione?

«Molte cose. Donald Trump e Jeffrey Epstein sono stati migliori amici per più di 15 anni. Facevano quasi tutto insieme: affari, caccia alle ragazze, arrampicate sociali. Erano in gran parte la stessa persona. Uno dei due è finito nella prigione più cupa degli Stati Uniti con un lenzuolo legato al collo, l’altro alla Casa Bianca. Spiegatemi questa differenza, io non ci riesco».

Crede che Epstein avesse informazioni compromettenti su Trump?

«Ne ho parlato a lungo con lui, penso di essere la persona che sa più di chiunque altro cosa pensasse Jeffrey di Donald, ne aveva un’immagine depravata. Suppongo che la domanda tecnica resti se Trump abbia avuto o meno rapporti sessuali con ragazze minorenni. Non lo so, ma non erano questi i termini in cui ne parlava lo stesso Epstein. Non ammetteva di avere rapporti con minorenni».

Quindi non sa la risposta, però potrebbe essere?

«Non ho il nome di una ragazza da fare, ma entrambi erano ossessionati dalla caccia alle modelle di ogni tipo, o delle aspiranti tali. E quale età hanno queste modelle? Fra 15 e 20 anni? Posso garantirvi che quei due non chiedevano il documento d’identità».

La First Lady Melania ha minacciato di farle una causa da un miliardo di dollari per diffamazione. Lei ha risposto con una causa preventiva basata sulla legge di New York chiamata Slapp, Strategic Lawsuits Against Public Participation, in cui l’accusa di

volerle tappare la bocca. A che punto siete?

«Io non ho diffamato la First Lady e non l’ho accusata di aver partecipato a reati. Ho solo detto che era a conoscenza del rapporto di amicizia che suo marito aveva con Epstein. La prossima settimana andremo in tribunale per ottenere la notifica della causa, e questo ci consentirà di chiamare i testimoni».

Anche il marito?

«Lui, e tutti coloro che all’epoca appartenevano al loro circolo sociale, e quindi erano a conoscenza del loro rapporto con Epstein».

(da “la Repubblica”)

This entry was posted on domenica, Dicembre 21st, 2025 at 15:09 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.