ZAIA SCEGLIE LA LINEA DEL SILENZIO ANCHE DI FRONTE A UN SONDAGGIO CHE DA’ LA LEGA DI SALVINI INCHIODATA AL 5,8% MENTRE IL POTENZIALE COMPLESSIVO DELL’EX GOVERNATORE DEL VENETO SALE AL 12,2% – AL VIA LE PRIMARIE LEGHISTE PER IL CANDIDATO SINDACO DI MILANO, L’ORDINE DI SCUDERIA E’ DI VOTARE SALVINI MA “IL CAPITONE” FRENA: “PER FARE IL SINDACO CI SARA’ TEMPO…”



Se non pace, almeno tregua. Fragile, probabilmente. Dopo un Consiglio federale incandescente, in vista delle primarie leghiste per il sindaco di Milano e soprattutto dopo la richiesta di Luca Zaia di un cambio di statuto per un partito del Nord federato con quello nazionale, ieri Matteo Salvini ha cominciato a mostrare le sue carte.

Lunedì si riunirà per la prima volta la «cabina di regia» leghista. Un «tavolo di

coordinamento al quale parteciperanno, oltre ai quattro presidenti di Regione, un rappresentante dei Presidenti dei Consigli regionali, i sindaci dei comuni capoluogo, un rappresentante dei Presidenti di Province e una delegazione di ministri».

A saltare agli occhi anche a una prima lettura, l’assenza dei capigruppo parlamentari. Oltre a un organismo non proprio così snello come annunciato: 19 componenti, più dei dieci di cui si era parlato e anche più del «massimo quindici» che era l’idea iniziale di Salvini.

Difficile dire prima ancora che l’organismo si riunisca se la montagna ha partorito un topolino oppure la «cabina di regia» saprà essere il motore del rinnovamento che nessuno in Lega nega essere, più che necessario, vitale.

Luca Zaia non si lascia sfuggire una sillaba. Nemmeno sullo scenario elettorale fatto da Youtrend per Sky Tg24 : in cui la Lega di Salvini è al 5,8%.

Mentre il potenziale complessivo di Luca Zaia è il 12,2% In realtà, alla modifica statutaria la Lega si era avvicinata. Roberto Calderoli aveva preparato una bozza, Zaia l’aveva rivista e Claudio Durigon, il plenipotenziario di Salvini per il Sud, sembrava convinto. Poi, qualcuno di quelle pagine ha fatto coriandoli.

E le lacerazioni restano. Per esempio, ieri 12 parlamentari lombardi (su 14, 16 se si includono gli esponenti di governo) hanno scritto al segretario della Lega lombarda Massimiliano Romeo chiedendo di essere convocati ogni volta che si riunisce il direttivo regionale. Una sorta di accerchiamento che arriva dopo che lunedì sera la riunione quasi era finita a cazzotti sul tema del commissariamento della Provincia di Pavia dopo il caso Vigevano, dove erano stati candidati due cittadini islamici.

I «lealisti» salviniani lunedì hanno perso per 17 voti a 12, ma nel malessere da cui è nata la lettera si può includere anche il duro intervento di Romeo contro Salvini al federale, le critiche del governatore Attilio Fontana e parecchio altro. Insomma, un bell’esempio della frattura ormai nemmeno più negata tra «salviniani» e «nordisti». Ieri il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è stato ricevuto al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella. Una blindatura dopo gli attacchi dei leghisti che vorrebbero Salvini al Viminale

E adesso l’appuntamento che preoccupa e preoccupa è quello del «ritiro» del 4 e 5 luglio a Treviso. Ieri mattina in Veneto sono comparsi altri striscioni anti salviniani

“Io faccio il ministro dei trasporti per tutta l’Italia e ne riparliamo lunedì” al termine delle votazioni. Lo ha detto il ministro e segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine dei gazebo del partito a Milano rispondendo a chi gli chiedeva cosa farebbe se dalle consultazioni interne uscisse il suo nome come candidato per le comunali di Milano.

(da agenzie)

This entry was posted on sabato, Giugno 20th, 2026 at 21:01 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.