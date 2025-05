È L’ULTIMO ATTO DI UNA CAMPAGNA DI RIABILITAZIONE PORTATA AVANTI DA PUTIN: L’OBIETTIVO DEL CREMLINO È FARE LEVA SULLA NOSTALGIA DEI RUSSI PIÙ ANZIANI, CHE MAI HA DIGERITO LA TRANSIZIONE AL CAPITALISMO – RISPOLVERARE L’EREDITÀ STALINIANA SERVE ANCHE A RAPPRESENTARE LA STORIA RUSSA COME UNA SERIE DI TRIONFI (CHE PUTIN INTENDE CONTINUARE IN UCRAINA)

Dopo quasi sessant’anni di assenza, il volto di Iosif Stalin […] è tornato ad accogliere i pendolari in una delle sontuose stazioni della metropolitana di Mosca.

Una nuova statua è stata svelata dalle autorità questo mese, raffigurante Stalin che guarda saggiamente in lontananza, affiancato da operai adoranti e bambini che gli porgono fiori.

Replica di un bassorilievo rimosso nel 1966 durante la campagna di destalinizzazione, la nuova scultura è rapidamente diventata un’attrazione: la gente lascia fiori, si ferma a farsi fotografare, anche con i propri figli, o semplicemente osserva in silenzio.

L’opera fa parte di una graduale riabilitazione di un leader brutale che continua a dividere i russi, 72 anni dopo la sua morte. Il Cremlino ha

rispolverato parte della sua eredità nel tentativo di riscrivere la storia russa come una serie di trionfi gloriosi che intende proseguire in Ucraina.

Tra gli ammiratori dell’opera, durante una visita recente, c’era Liliya A. Medvedeva, che ha detto di essere “molto felice che il nostro leader sia stato restaurato”.

“Abbiamo vinto la guerra grazie a lui,” ha detto la signora Medvedeva, pensionata nata nel 1950, aggiungendo di essere grata che Stalin non abbia mandato suo padre nel Gulag, pur essendo stato fatto prigioniero durante la Seconda guerra mondiale — circostanza che all’epoca equivaleva a un tradimento. “Sì, ci sono stati molti errori, ma tutti ne commettono.”

In un paese dove criticare l’operato del governo può essere pericoloso, non è chiaro quante persone non condividano la visione positiva della signora Medvedeva, ma alcune sono sconcertate, se non indignate, da quella che vedono come una revisione storica volta a sbiancare il passato.

Vladimir, uno studente di storia di 25 anni che ha rifiutato di fornire il cognome per timore di ritorsioni, ha detto di essersi recato a osservare la folla attratta dalla figura di Stalin, che ha definito “un tiranno sanguinario”. “È difficile esprimere la mia opinione,” ha detto. “Ma nessun altro monumento attirerebbe tanta attenzione.”

Stalin fu responsabile delle grandi purghe, incluso il Grande Terrore del 1936-1938, in cui oltre 700.000 persone furono giustiziate […]. Sotto la sua guida, interi gruppi etnici — come i tatari di Crimea — furono deportati dalle loro terre d’origine. Le sue politiche contribuirono a causare carestie diffuse in tutta l’Unione Sovietica, compresa l’Ucraina.

Ma la nostalgia per l’era sovietica resta forte, specialmente tra le generazioni più anziane traumatizzate dalla dolorosa transizione al capitalismo, che ricordano Stalin come l’uomo forte che impose ordine in un paese immenso e lo guidò alla vittoria contro la Germania nazista. I suoi ammiratori considerano purghe, carestie e deportazioni di massa come “eccessi” di cui furono responsabili soprattutto funzionari locali troppo zelanti.

Da quando Vladimir V. Putin è salito al potere più di 25 anni fa, in Russia sono stati eretti almeno 108 monumenti dedicati a Stalin, e il ritmo si è accelerato dopo l’invasione dell’Ucraina nel 2022, secondo lo storico e giornalista Ivan Zheyanov, che tiene il conteggio delle statue. Una di esse è

stata installata quest’anno nella città ucraina di Melitopol, attualmente occupata dalle forze russe.

Ma nessuna ha la visibilità della nuova scultura nella metropolitana, attraversata quotidianamente da legioni di moscoviti in transito tra la linea circolare principale e la linea viola.

Per anni, il Cremlino ha cercato di mantenere un certo equilibrio, riconoscendo le repressioni staliniane ma opponendosi all’intellighenzia liberale, la cui ideologia si fondava sull’anti-stalinismo.

Il presidente Putin ha più volte condannato Stalin nel corso degli anni. Ha visitato i luoghi delle fosse comuni e convocato attivisti per i diritti umani e storici per discutere del periodo staliniano.

“È molto importante che noi tutti — e le future generazioni, è di grande rilevanza — conosciamo e ricordiamo questo periodo tragico della nostra storia, in cui interi gruppi sociali e interi popoli furono crudelmente perseguitati,” disse Putin a Mosca nel 2017, in occasione dell’inaugurazione del monumento Muro del Dolore, dedicato alle vittime delle repressioni staliniane.

“Questo passato terrificante non può essere cancellato dalla memoria nazionale, né, tanto meno, giustificato con presunti interessi superiori del popolo.”

Nel 2001, il comune di Mosca fondò il Museo della Storia del Gulag, che illustrava vividamente come il sistema dei campi di lavoro di massa causò fino a due milioni di morti.

Ma negli ultimi anni si è verificato un processo del tutto diverso.

Memorial, la più importante organizzazione russa per i diritti civili, fondata da dissidenti negli ultimi anni dell’Unione Sovietica, è stata dichiarata “agente straniero” nel 2014. Alla fine del 2021, un tribunale di Mosca ne ha ordinato la dissoluzione.

Nel 2017, Putin dichiarò al regista Oliver Stone che “una demonizzazione eccessiva di Stalin è stata uno dei modi per attaccare l’Unione Sovietica e la Russia.”

Dopo una lunga serie di processi, Yuri A. Dmitriev, storico dilettante che aveva scoperto tombe di vittime staliniane in una remota foresta di pini nel nord della Russia, è stato condannato nel 2021 a 15 anni di carcere. Dmitriev era stato riconosciuto colpevole di aver abusato sessualment

della figlia adottiva, accuse che la famiglia e gli amici hanno sempre definito inventate.

Il Museo della Storia del Gulag è stato chiuso nel 2024 per presunte irregolarità antincendio e non ha più riaperto.

Lo scorso aprile, il governo ha rinominato l’aeroporto di Volgograd con il nome di Stalingrado, come si chiamava la città tra il 1925 e il 1961, in onore sia della colossale battaglia della Seconda guerra mondiale sia del leader che le diede il nome.

“La strisciante restalinizzazione del paese è pericolosa non solo per la società, in quanto giustifica le più gravi atrocità statali della nostra storia, ma anche per lo Stato stesso,” ha dichiarato Lev Shlosberg, politico d’opposizione e membro del partito liberale Yabloko, che ha avviato una petizione per rimuovere il monumento nella metro di Mosca. “Prima o poi, la repressione divora anche chi governa.”

Nella metropolitana, alcuni attivisti hanno lasciato un poster incorniciato davanti al nuovo monumento a Stalin: una protesta rischiosa per gli standard della Russia odierna. Il poster riportava citazioni di Putin in cui criticava i metodi di Stalin.

Le guardie di sicurezza lo hanno rimosso rapidamente, e la polizia ha poi arrestato una persona che aveva partecipato alla protesta.