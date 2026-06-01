UNA SETTIMANA IN UN APPARTAMENTO NEL CENTRO DI FIRENZE PUÒ ARRIVARE A COSTARE FINO A 300MILA EURO (A ‘STO PUNTO CONVIENE COMPRARSELO), MA CI SONO PREZZI ASSURDI IN TUTTO IL PAESE (IN SALENTO C’È UN ANNUNCIO PER UNA TENDA “DOTATA DI BAGNO PRIVATO CON DOCCIA E ASCIUGACAPELLI E 2 LETTI” PER 238MILA EURO)

Una coppia che cerca un alloggio a Firenze, dal 14 al 21 agosto, può arrivare a spendere fino a 297.714 euro per un appartamento nel centro storico. “Prenotare una struttura può costare quanto l’acquisto di un appartamento di medie dimensioni e il biglietto aereo, per volare verso mete esotiche, arriva anche a superare i listini medi di un’auto utilitaria”.

Lo afferma il Codacons, in un’indagine che analizza le offerte di una delle più importanti piattaforme online – il portale specializzato in prenotazioni – e delle compagnie aeree per l’estate 2026 in Italia.

Dopo Firenze, al secondo posto c’è il Salento, dove per dormire a Ceglie Messapica si spende 238mila euro. L’annuncio fa riferimento a una tenda dotata di “bagno privato con doccia e asciugacapelli e 2 letti”. Terza in classifica Roma: un appartamento a Trastevere costa 196.134 euro per due settimane. In montagna a Ponte di Legno, in Val Camonica, un alloggio viene 166.400 euro nella settimana centrale di agosto, lo stesso prezzo per una villa con piscina a Barcuzzi, sul lago di Garda.

Prezzi “pazzi” li definisce l’associazione dei consumatori, che rappresentano un’anomalia. A parità di date e persone, ci sono infatti soluzioni anche al di sotto di 200 euro. Secondo il Codacons, il primo posto del risparmio spetta a Segrate, in provincia di Milano, dove un appartamento viene 149 euro; 203 euro per una simile sistemazione a Catania; 214 a Pietralunga, in Umbria e 221 euro a Benevento.

Se si decidesse di volare verso mete esotiche, i costi possono poi superare i 20mila euro. Per raggiungere la Repubblica di Vanuatu, nell’oceano pacifico meridionale, il biglietto di andata e ritorno (14-21 agosto) in classe economy arriva a 21.373 euro apasseggero partendo da Roma. Per volare ad Apia, in Samoa, occorre spendere fino a 18.500 euro, 17.300 per le Isole Salomone e Tonga, e infine 16.400 euro per visitare le isole Fiji.

(da agenzie)