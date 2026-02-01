AVRÀ L’INCARICO DI COORDINATRICE DEL GRUPPO DI FDI ALLA CAMERA, GUIDATO DA GALEAZZO BIGNAMI, CHE IN GIOVENTÙ SI TRAVESTIVA DA NAZISTA PER CARNEVALE (TUTTO TORNA)



New entry in Fratelli d’Italia alla Camera. Al gruppo arriva Roberta Nelly Spada, ex capa della segreteria del ministro dell’Ambiente, Pichetto Fratin.

Spada è balzata alle cronache, nel 2022, dopo un articolo di Repubblica. I fatti: nel 2019, come foto copertina di Facebook, aveva pubblicato un’immagine di un brano inneggiante al fascismo.

«Sei bella come le aquile di marmo sulle colonne antiche», era il verso della canzone “Roma LXXVIII Era fascista”, scritta dal gruppo 270bis, noto per posizioni di estrema destra. Le parole si riferiscono ai “combattenti eroi del fascismo”.

Spada avrà l’incarico di coordinatrice del gruppo FdI. La nomina è stata voluta dal capogruppo a Montecitorio, Galeazzo Bignami: con Spada ha condiviso la militanza nei gruppi giovanili di destra. Al suo posto al Mase, va Alessio Serafia, già segretario particolare del ministro.

(da Dagoreport)

