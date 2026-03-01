QUANDO ALESSANDRO GIULI, PRESIDENTE DEL MUSEO, FU CHIAMATO AL MINISTERO DELLA CULTURA, DOCIMO FU INDICATA ALLA REGGENZA, MA FU TRAVOLTA DALLE POLEMICHE E FECE UN PASSO INDIETRO. ORA, GIULI L’HA “RICOLLOCATA”



Nel magico mondo della cultura targato Fratelli d’Italia, che al ministero del Collegio romano ci sia Gennaro Sangiuliano o Alessandro Giuli, la logica per assegnare le nomine non cambia.

Il caso di Raffaella Docimo è significativo. Lei, stimata odontoiatra e docente universitaria napoletana, è amica da sempre di Sangiuliano, che ha spinto per la candidatura alle Europee del 2024 nelle liste Fratelli d’Italia. La docente non è stata eletta, ma intanto è andata, nominata da Gennaro, del cda della Fondazione Maxxi di Roma,

Quando Sangiuliano si è dimesso, Giuli, presidente del Maxxi, ha preso il suo posto.

Docimo, in quanto consigliera anziana del cda della Fondazione, è stata indicata a quel punto alla reggenza, con possibilità di restare al timone per un po’.

Ma le polemiche sono state travolgenti: che ci fa una specialista in odontoiatria alla guida del Museo nazionale delle Arti? Allora è arrivato il passo indietro. Ma Giuli non dimentica gli amici: poche settimane fa, nella grande infornata di nomine raccontata da Domani nella Cultura, ha inserito Docimo nel cda del Museo archeologico nazionale di Napoli (Mann). E pazienza se ci sono sospetti di nomine politiche: alla Camera, il sottosegretario Mazzi ha difeso le indicazioni di Giuli, rispondendo a un question time del Pd.

(da Domani)

This entry was posted on lunedì, Marzo 30th, 2026 at 16:55 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.