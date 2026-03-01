LA DENTISTA RAFFAELLA DOCIMO È STATA NOMINATA NEL CDA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI NAPOLI: AMICA DA SEMPRE DI SANGIULIANO, FU NOMINATA DA GENNY AL CDA DELLA FONDAZIONE MAXXI DI ROMA
QUANDO ALESSANDRO GIULI, PRESIDENTE DEL MUSEO, FU CHIAMATO AL MINISTERO DELLA CULTURA, DOCIMO FU INDICATA ALLA REGGENZA, MA FU TRAVOLTA DALLE POLEMICHE E FECE UN PASSO INDIETRO. ORA, GIULI L’HA “RICOLLOCATA”
Nel magico mondo della cultura targato Fratelli d’Italia, che al ministero del Collegio romano ci sia Gennaro Sangiuliano o Alessandro Giuli, la logica per assegnare le nomine non cambia.
Il caso di Raffaella Docimo è significativo. Lei, stimata odontoiatra e docente universitaria napoletana, è amica da sempre di Sangiuliano, che ha spinto per la candidatura alle Europee del 2024 nelle liste Fratelli d’Italia. La docente non è stata eletta, ma intanto è andata, nominata da Gennaro, del cda della Fondazione Maxxi di Roma,
Quando Sangiuliano si è dimesso, Giuli, presidente del Maxxi, ha preso il suo posto.
Docimo, in quanto consigliera anziana del cda della Fondazione, è stata indicata a quel punto alla reggenza, con possibilità di restare al timone per un po’.
Ma le polemiche sono state travolgenti: che ci fa una specialista in odontoiatria alla guida del Museo nazionale delle Arti? Allora è arrivato il passo indietro. Ma Giuli non dimentica gli amici: poche settimane fa, nella grande infornata di nomine raccontata da Domani nella Cultura, ha inserito Docimo nel cda del Museo archeologico nazionale di Napoli (Mann). E pazienza se ci sono sospetti di nomine politiche: alla Camera, il sottosegretario Mazzi ha difeso le indicazioni di Giuli, rispondendo a un question time del Pd.
(da Domani)
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