QUANDO SI CONSENTE A UN PARTITO DI VIOLARE LA COSTITUZIONE, LE CONSEGUENZE SONO IMPREVEDIBILI, COMPRESA UNA GUERRA CIVILE: ATTENTI AI “BUONI” QUANDO SI INCAZZANO

«La vostra remigrazione è pulizia etnica». Queste sono le parole del cancelliere Friedrich Merz nello scontro andato in scena ieri al Bundestag, il Parlamento tedesco, contro Alice Weidel, leader di AfD. Merz, che fa parte della famiglia dei Popolari e quindi del centrodestra, non fa un passo indietro rispetto alla vittoria del partito post-nazista nell’Alta Sassonia, ma soprattutto rilancia lo scontro politico anche nei confronti di chi gli ha chiesto un passo indietro dopo la disfatta del suo partito. Da capo della CDU, c’è anche chi propone di ricorrere alla Corte Costituzionale per chiedere la messa al bando di AfD, che già in passato è stata classificata come partito di estrema destra e soprattutto con rapporti strettissimi con la Russia, rappresentando così una minaccia per la democrazia tedesca.

Quindi non si tratta con i post-nazisti, non si tratta con chi in questi anni ha portato la remigrazione al centro del dibattito alzando la posta in gioco sul tema migratorio, e non si tratta neanche con Donald Trump, che nei giorni scorsi ha esultato per la vittoria di AfD, in passato spinta tantissimo anche da Elon Musk.

In somma, una barriera politica costruita attorno al partito post-nazista che si dovrà confrontare nelle prossime giornate elettorali di Berlino e di altri Länder tedeschi contro la crescita esponenziale di AfD.

Questo è il messaggio che dovrebbero ascoltare soprattutto Meloni e Tajani, mentre Salvini cerca di rincorrere Vannacci giorno dopo giorno sulla remigrazione e su tutti i loro temi, mettendo in difficoltà la coalizione: dalla legge elettorale all’antisemitismo, fino ai temi della sicurezza. Ogni giorno il governo va in difficoltà perché tenta di inseguire Vannacci cercando di bloccare la crescita di Futuro Nazionale, ma facendo solo una cosa: aumentare i consensi dell’ex generale. Perché se li rincorri sulle loro posizioni non fai altro che rafforzare le loro idee, legittimandole.

Meloni in questi anni ha tentato di darsi una postura istituzionale in Europa e nel mondo; Tajani fa parte del Partito Popolare Europeo, lo stesso di Merz, e per portare avanti queste idee dovrebbero emarginare Futuro Nazionale.

(da Fanpage)