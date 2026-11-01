NEL NOSTRO PAESE SIAMO MESSI MALE CON GLI INFERMIERI: CE NE SONO 6,9 OGNI 1.000 ABITANTI (LA MEDIA UE È DI 8,6) – AVVISATE GIORGIA E LA SUA MAGGIORANZA: SARÀ L’ORA DI INVESTIRE DAVVERO SULLA SANITÀ?

L’Italia continua a spendere meno della media Ue per la sanità. La spesa sanitaria pro-capite italiana nel 2024 si è attestata a 3.225 euro a fronte di una media Ue di 3.955, con un picco della Germania che ha speso 5.791 per cittadino. Italia indietro di oltre 1,5 punti percentuali anche per quel che riguarda la spesa sanitaria in rapporto al Pil. Sono alcuni dei dati del rapporto ‘Health at a Glance: Europe 2026’ pubblicato dall’Ocse.

Nel complesso, la spesa sanitaria europea, dopo l’eccezionale crescita legata alla pandemia, è scesa nel biennio 2022-2023 per poi riprendere a crescere nel 2024 con un incremento pro-capite del 5%.

“Di conseguenza, nel 2024 la spesa sanitaria in rapporto al Pil nell’UE è salita al 10,2%, un valore leggermente superiore a quello registrato prima della pandemia (9,8%)”, si legge nel rapporto. “Le stime preliminari per il 2025 indicano un ulteriore aumento di tale rapporto, che raggiungerebbe il 10,3%”.

L’Italia si situa al di sotto di questo livello con una spesa sanitaria in rapporto al Pil dell’8,5%, circa i tre quarti a carico del pubblico.

L’Italia è, invece, dopo la Grecia, il Paese con la maggiore densità di medici: 5,8 ogni 1.000 abitanti a fronte di una media Ue di 4,3.

Carenti, invece, gli infermieri: 6,9 ogni 1.000 abitati a fronte di una media Ue di 8,6. Con una percentuale di quasi il 5%, è leggermente sopra la media Ue la quantità di cittadini che riporta bisogni medici non soddisfatti.

Sopra la media anche la spesa out of pocket da parte dei cittadini. Nel 2024 circa il 3% del reddito delle famiglie europee è destinato alla salute; in Italia la quota sale al 3,3%. Per l’8,6% della popolazione queste spese sono classificate come “catastrofiche”.

(da agenzie)