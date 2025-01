“MI HA ROVINATO LA POLITICA, MA IO SONO UNO TOSTO”… LA DESTRA SI È DIMENTICATA DI LUI. HA RICEVUTO LE VISITE SOLO DEL DEPUTATO DI FDI MARCO CERRETO E DEL GOVERNATORE DEL LAZIO FRANCESCO ROCCA, OLTRE CHE DEL RENZIANO ROBERTO GIACHETTI



“Sai, la politica, mi ha rovinato la politica”. Nel reparto G8 del carcere di Rebibbia, Gianni Alemanno è abbattuto, ma non rassegnato. Lo aiuta la conoscenza delle arti marziali, dice, in particolare del kendo.

Tuttavia sa che potrebbe passare in carcere almeno un anno. Scontando per intero o quasi la pena – 1 anno e 10 mesi per finanziamento illecito e traffico di influenze – che gli era stata alleggerita con un percorso in affidamento ai servizi sociali nella struttura di “Solidarietà e Speranza” di suor Paola

Invece dalla notte di Capodanno l’ex sindaco di Roma – già ministro dell’Agricoltura dei governi Berlusconi, storia della destra romana finito a capo di un movimento mezzo vannacciano chiamato Indipendenza – si trova in una cella con cinque detenuti (in tutto sono in sei, sarebbe per tre: a Rebibbia c’è un sovraffollamento del 140 per cento, e non è nemmeno una delle case circondariali messe peggio, citofonare a Regina Coeli).

La politica finora sembra ricordarsi molto poco di lui. Chi lo ha incontrato lo descrive comunque “su di morale, nonostante tutto”.

In giorni diversi e per occasioni diverse Alemanno ha ricevuto la visita del deputato di Fratelli d’Italia Marco Cerreto (di cui è stato anche testimone di nozze), del governatore del Lazio Francesco Rocca (a Rebibbia i primi dell’anno per un progetto legato alle case della salute) e del deputato di Italia viva Roberto Giachetti, sensibilissimo da sempre a questo buco nero della nostra società.

Alemanno si trova in un braccio dove i detenuti possono trascorrere molte ore fuori dalla cella partecipando ai laboratori: teatro, pizzeria, falegnameria, palestra, sala lettura. Laureato in ingegneria ambientale, ha chiesto di iscriversi alla facoltà di Scienze della comunicazione dell’università di Tor Vergata. “Mi stanno trattando bene”, ha confessato a Cerreto con un orgoglio e un ghigno molto alemanniano.

Possibile che la sedicente “comunità di destino” della destra italiana si sia dimenticata di Alemanno, tormentato leader di corrente ai tempi di An, finito ormai da dieci anni nel magma dell’inchiesta Mondo di mezzo e da quel momento, tra mille inchieste, condanne e assoluzioni, mai più rientrato nel giro che conta?

L’ex moglie è Isabella Rauti, figlia di Pino e sottosegretario alla Difesa. La sorella è Gabriella Alemanno, che è andata a fargli visita in questi giorni, attuale commissario della Consob.

L’ex sindaco che voleva chiamare l’esercito davanti a una nevicata che paralizzò Roma è finito a Rebibbia perché avrebbe prodotto documenti falsi per partecipare agli impegni politici del suo nuovo partito, inventandosi, secondo il tribunale di Sorveglianza, riunioni di condominio e quindi di lavoro per via delle consulenze in giro per l’Italia.

Non poteva lasciare la propria abitazione prima delle 7 del mattino e doveva rincasare alle 21. In più è stato intercettato mentre parlava al cellulare con un pregiudicato coinvolto in un’inchiesta per riciclaggio.

Il 24 gennaio il tribunale di Sorveglianza deciderà se confermare il carcere o ripristinare l’affidamento ai servizi sociali. Nessuno si fa molte illusioni. “Ma io sono uno tosto”, dice ai pochi che gli fanno visita, prima di ritornare in cella.

