DEVE ESSERE UN IMPEGNO DELLE OPPOSIZIONI: QUANDO SARANNO AL GOVERNO QUALCUNO DOVRA’ PAGARE

Centomila euro di multa per aver sorvolato il Mediterraneo in cerca di migranti in difficoltà: il 5 settembre 2025 il velivolo Colibri 2 di Pilotes Volontaires, partner di diverse ong, è stato fermato per 20 giorni dalle autorità italiane.

«Questa procedura – spiega l’organizzazione dandone notizia -si

inserisce in una tendenza preoccupante: la criminalizzazione sistematica degli attori civili impegnati nella ricerca e soccorso in mare. In soli pochi mesi, i nostri partner hanno visto le loro navi e i loro aerei bloccati e le loro missioni ostacolate da multe arbitrarie. Ogni fermo, ogni sanzione, si traduce concretamente in vite perse in mare. Con questa decisione, l’Italia prosegue la sua politica repressiva e compie un ulteriore passo nella volontà di tenere Ong e associazioni lontane dalle loro aree di operazione».

«La multa inflitta a Pilotes Volontaires – prosegue l’organizzazione – non ha nulla a che vedere con un presunto rispetto della legge: rappresenta invece un accanimento amministrativo con l’obiettivo politico di soffocare e far sparire le organizzazioni civili di soccorso nel Mediterraneo centrale, in particolare dopo l’adozione del decreto-legge Flussi. Eppure, i tribunali italiani, fino alla Corte costituzionale, hanno ricordato che qualsiasi decisione fondata su norme punitive e discriminatorie che eludono il diritto marittimo internazionale deve essere considerata illegale e illegittima. Il decreto legge Flussi, che impone tra l’altro di avvertire sistematicamente la cosiddetta «guardia costiera» libica, ne è una perfetta illustrazione: è illegale, illegittimo e contrario ai diritti umani».

(da agenzie)