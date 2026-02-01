“SOLO LO STATO RUSSO AVEVA I MEZZI, IL MOVENTE E L’OPPORTUNITÀ DI UTILIZZARE QUESTA TOSSINA LETALE. LO RITENIAMO RESPONSABILE DELLA SUA MORTE” … I LABORATORI HANNO RINVENUTO TRACCE DELLA TOSSINA IN CAMPIONI DI TESSUTO PRELEVATI DI NASCOSTO DAL CORPO DI NAVALNY E CONTRABBANDATI FUORI DALLA RUSSIA



Due anni dopo che la Conferenza sulla sicurezza di Monaco era rimasta sconvolta dalla notizia della morte in carcere di Aleksej Navalny, i servizi segreti di cinque Paesi occidentali hanno dichiarato in una nota congiunta che l’oppositore russo fu avvelenato da epibatidina, una neurotossina letale derivata dalle velenose rane freccia ecuadoriane. «Solo lo Stato russo aveva i mezzi, il movente e l’opportunità di utilizzare questa tossina letale per colpire Navalny durante la sua prigionia in una colonia penale russa in Siberia, e lo riteniamo responsabile della sua morte», conclude la nota.

Due anni fa le autorità russe avevano attribuito la morte di Navalny in una colonia penale sopra il Circolo Polare Artico a una «combinazione di malattie». Un annuncio che era stato accolto con scetticismo. Ora i dubbi sono stati confermati dai laboratori di Regno Unito, Francia, Germania, Svezia e Paesi Bassi che hanno rinvenuto tracce della tossina in campioni di tessuto prelevati di nascosto dal corpo di Navalny e contrabbandati fuori dalla Russia.

L’epibatidina è un alcaloide altamente tossico estratto dalla pelle della rana velenosa sudamericana chiamata Epipedobates tricolor, o rana freccia.

Provoca un progressivo intorpidimento di tutto il corpo che può rapidamente evolvere in paralisi totale. La morte sopraggiunge quando la paralisi provoca

insufficienza respiratoria. La sua concentrazione massima nel cervello viene raggiunta circa 30 minuti dopo l’ingestione. A dosi più elevate, la progressione è netta: paralisi, perdita di coscienza, convulsioni, coma e morte.

«Quello che sappiamo delle condizioni di Navalny prima della morte – il collasso improvviso, la perdita di coscienza, l’impossibilità di rianimarlo – è esattamente ciò che ci si aspetterebbe da un agonista del recettore nicotinico ad azione rapida come l’eepibatidina. I sintomi sono quelli da manuale. Il corpo semplicemente si spegn», ha detto un tossicologo al sito investigativo russo indipendente The Insider.

Le cinque nazioni intendono presentare le loro conclusioni all’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opcw) accusando la Russia di non aver distrutto le sue scorte di armi chimiche in violazione degli obblighi previsti dal trattato.

Queste nuove scoperte confermano la teoria avanzata dalla vedova dell’oppositore, Julija Navalnaja, che lo scorso settembre aveva dichiarato che suo marito era stato «avvelenato».

«Ero certa fin dal primo giorno che mio marito fosse stato avvelenato, ma ora ci sono le prove: Putin ha ucciso Aleksej con un’arma chimica. Sono grata agli stati europei per il meticoloso lavoro svolto in due anni e per aver scoperto la verità. Vladimir Putin è un assassino».

