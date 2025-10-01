“COM’È POSSIBILE DOPO DUE ANNI CHE PERMETTIAMO ANCORA DI FAR GIOCARE A UNO STATO CRIMINALE LE PARTITE DI CALCIO?”… PIERO PELU’: “FIRENZE NON TRADISCE MAI. I DIRITTI NEGATI AI PALESTINESI POSSONO ESSERE NEGATI A NOI DOMANI”

Il corteo di Firenze supera lo stadio Franchi, dove era stata fissata inizialmente la fine della manifestazione, e decidono di

raggiunge il Centro tecnico di Coverciano. I partecipanti con gli altoparlanti contestano la scelta della nazionale di calcio di aver giocato – e di riaffrontare tra dieci giorni – Israele nelle gare di qualificazione ai mondiali.

Decine di migliaia di manifestanti si spingono così fino ai campi sportivi dove si allenano gli Azzurri. vengono chiusi gli accessi, la polizia si schiera dietro i cancelli all’ingresso del Museo del Calcio.

Partono fischi dei manifestanti che chiedono di non giocare la gara. «Hanno fissato una partita il prossimo 14 ottobre a Udine – dicono dal corteo – com’è possibile dopo due anni che permettiamo ancora di far giocare a uno Stato criminale le partite di calcio? Una nazione che ha commesso un genocidio». Parte un lungo applauso: è la fine della manifestazione a Firenze. «Ma continueremo ad esserci – urlano dai megafoni – domani andremo a Roma».

Piero Pelù: “Firenze non tradisce mai”

Quella di oggi “è una bella risposta. Firenze non tradisce mai”, dice Piero Pelù in corteo. “In questa fase conta quello che fa ognuno di noi. Conta il concerto per la Palestina che abbiamo fatto alle Cascine. E conta questa manifestazione, essere in tanti, pacifici e coscienti.

E conta capire che siamo qui a manifestare per i diritti di un popolo che sono anche i nostri diritti. Il transfer è assolutamente automatico”. Perché, conclude Pelù, “i diritti negati ai palestinesi

possono essere negati a noi domani. Quindi è giusto esserci”.

(da agenzie)