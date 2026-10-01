PER IL “FINANCIAL TIMES”, TRA GLI OBIETTIVI CI SAREBBERO I CEO E ALTRI DIPENDENTI DI ALTO LIVELLO DELLE IMPRESE DELLA DIFESA E DEGLI ARMAMENTI DEL VECCHIO CONTINENTE

Mosca sta intensificando gli sforzi per assassinare i responsabili della difesa europei. E’ l’allarme lanciato dalle agenzie di intelligence occidentali che ha spinto le aziende ad aumentare le misure di sicurezza attorno ai propri dirigenti di alto livello.

Gli assassinii di obiettivi civili europei – un tempo considerati un tabù persino dalle agenzie di spionaggio russe – stanno assumendo un ruolo sempre più rilevante in questi piani. Secondo il Financial Times, che ha parlato con funzionari di 5 diverse agenzie di intelligence, i Ceo e altri dipendenti di alto livello sono diventati obiettivi degli agenti del Cremlino.

Secondo le fonti, anche i dirigenti delle aziende più piccole sono nel mirino, soprattutto quelli delle imprese impegnate nella produzione di droni o dei loro componenti. “Il livello di minaccia in Europa è aumentato. Nei confronti delle proprietà, ma anche delle persone”, ha dichiarato un alto funzionario. Il servizio di intelligence interna tedesco, il Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), ha intensificato notevolmente i contatti con il “personale e i dirigenti” delle aziende tedesche del settore della difesa, arrivando a raccomandare il ricorso a squadre private di protezione, ha detto un funzionario.

Diversi dirigenti del settore della difesa hanno dichiarato al Ft di aver rafforzato le proprie misure di protezione ravvicinata negli ultimi sei mesi, su specifica raccomandazione dei servizi governativi di sicurezza. Altri sostengono di adottare tali misure soltanto quando viaggiano all’estero.

La responsabilità di questo tipo di complotti, definiti nel gergo dell’intelligence russa ‘wet work’ – un’espressione che indica operazioni violente, in particolare omicidi su commissione – ricade in larga misura sul Gru, il servizio di intelligence militare russo. E, secondo gli 007, il Gru sta adattando i propri metodi. I suoi ufficiali collaborano sempre più strettamente con gruppi della criminalità organizzata, utilizzano reti di agenti che operano oltre i confini nazionali e suddividono le attività di ricognizione, logistica, pianificazione ed esecuzione tra cellule o individui diversi, invece di affidarsi a singoli agenti “sacrificabili”, reclutati online in cambio di denaro.

In alcuni casi, complotti già in fase operativa sono stati individuati e sventati. In altri, sono state rilevate attività sospette, tra cui forme di sorveglianza volte a ricostruire le abitudini quotidiane delle persone, sia presso le loro abitazioni sia nei luoghi di lavoro. I responsabili della sicurezza hanno sottolineato che un elemento centrale della strategia russa consiste nel fatto che i tentativi di assassinio non devono necessariamente essere portati a termine affinché la campagna produca gli effetti desiderati.

“Dal punto di vista russo, l’obiettivo principale resta psicologico”, ha dichiarato un funzionario dell’intelligence. “È sufficiente far credere alle persone che potrebbero diventare un bersaglio per ottenere l’effetto voluto. Vogliono che gli individui ci pensino due volte prima di fare affari con l’Ucraina”.

(da agenzie)