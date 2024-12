LO HA VOLUTO FORTEMENTE GIORGIA MELONI, RIMASTA STREGATA DAL PIGLIO MARZIALE DEL GENERALE…LA NOMINA, ”VOLATA” SOPRA CARAVELLI E MANTOVANO, FA STORCERE IL NASO ANCHE A VARIE FORZE MILITARI



Francesco Paolo Figliuolo è il nuovo vicedirettore dell’Aise, l’agenzia di intelligence per l’estero guidata da Giovanni Caravelli. È stata la premier Giorgia Meloni a firmare il Dpcm con cui il generale degli Alpini, già commissario straordinario per l’alluvione in Romagna e prima ancora commissario per l’emergenza Covid (scelto dal governo Draghi) è promosso a numero due dei servizi segreti esteri. L’incarico avrà durata di due anni. Figliuolo prende il posto di Nicola Boeri, che lascerà per andare in pensione.

Una vita di ruoli in ambiti cruciali e per il generale di Corpo d’Armata dell’Esercito italiano. Nato a Potenza, due figli, Figliuolo ha maturato esperienze in tutti gli ambiti delle forze armate: dal Comando Sfor in Bosnia-Herzegovina nel 1999 al comando del Gruppo “Aosta”, in cui conduce l’unità in missione in Kosovo.

Nel 2004 è in Afghanistan, responsabile del contingente italiano. Poi i ruoli nella pianificazione operativa in ambito Nato e nelle logistica: capo Reparto Logistico dello Stato maggiore dell’Esercito dall’agosto 2015 al maggio 2016. Poi capo ufficio generale del capo di Stato maggiore della Difesa, Claudio Graziano. Nel 2018 la nomina a comandante logistico dell’Esercito, tre anni dopo la guida del Covi e la prima esperienza da commissario straordinario del governo.

(da “Il Messaggero”)

