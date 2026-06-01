IL FORMAT, TRA STAZIONI ALLO SBANDO E SERVIZI SULLE PERIFERIA IN MANO AI MIGRANTI, È UNA MINIERA D’ORO PER FUTURO NAZIONALE… IL POSTO DI GIORDANO, CHE DOVREBBE TRASLOCARE SU ITALIA UNO, POTREBBE PRENDERLO UN PROGRAMMA DI MILO INFANTE

Inizia la de-vannaccizzazione delle reti Mediaset. I vertici di Cologno Monzese stanno mettendo in congedo i fan del generale. La prima testa a cadere dovrebbe essere quella di Mario Giordano.

Il programma Fuori dal coro, in onda tutte le settimane la domenica su Rete 4, si avvia alla chiusura. Il format è una miniera per Futuro nazionale tra stazioni allo sbando e periferie in mano a migranti.

Al suo posto in prima serata dovrebbe sbarcare un programma di cronaca condotto dal neo-arrivo Milo Infante. Giordano dovrebbe essere dirottato verso Italia uno. C’è però anche un’altra ipotesi sul tavolo: il trasloco di Realpolitik di Tommaso Labate in prima serata la domenica sera, con Milo Infante in onda il martedì.

Al mercoledì sera, fascia attualmente occupata da Realpolitik, dovrebbe sbarcare È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer.

La voce che circola è che non vorrebbe più essere in concorrenza di Dimartedì, su La7, che continua a macinare ascolti importanti. Per ora è confermato Paolo Del Debbio il giovedì sera e Nicola Porro il lunedì. Conferme in vista pure per Gianluigi Nuzzi (Dentro la notizia e Quarto grado).

(da agenzie)