L’AMBASCIATORE STEFANINI: “LA SPIEGAZIONE PIÙ ATTENDIBILE È DI UNO SCONFINAMENTO VOLONTARIO PER TESTARE LA RISPOSTA DELLA POLONIA, DELLA NATO E, FRA LE RIGHE, DI TRUMP”



Come spesso fa, Mosca provoca per assaggiare le reazioni altrui. Anche, e soprattutto, della Nato o di Paesi Nato. Che, quando vedono violato il proprio spazio aereo, non hanno bisogno di invocare l’Articolo 5 a Bruxelles – non ne avrebbero neppure il tempo. Si difendono subito come ha fatto ieri Varsavia.

Quattro droni abbattuti dalle difese antiaeree polacche sono una goccia nell’oceano dei droni che la Russia vomita ogni giorno sull’Ucraina. Centinaia. 415 nell’ultimo attacco notturno.

I polacchi ne hanno contati 19 sui loro cieli. In aria, come in mare, i confini sono sempre difficili da tracciare, ancor di più da provare. La Russia, ovviamente, sosterrà che non erano entrati

nello spazio aereo polacco.

Errore di navigazione?

Ma, si sa, per Vladimir Putin lo spazio aereo ucraino, orientale, centrale (Kiev), occidentale, è tutt’uno e destinato ad essere un’estensione di quello russo, come ai vecchi bei tempi dell’Unione Sovietica.

Ma la spiegazione più attendibile è di sconfinamento volontario per testare la risposta della Polonia, della Nato e, fra le righe, di Donald Trump. Quella polacca è stata elementare – c’è da augurarsi che qualsiasi Paese europeo vedendo nei propri cieli droni, ormai sempre più arma destabilizzante, prima elimini la minaccia poi si domandi come hanno fatto ad arrivarci. Questo richiede difese antiaeree adeguate – Roma avvertita.

Quella della Nato, per bocca, del Segretario Generale Mark Rutte, che ha fatto stato anche della collaborazione nella sorveglianza di altri alleati, fra cui l’Italia, è stata altrettanto netta e decisa nell’avviso a Mosca.

Trump? Dirà di «essere scontento» di Vladimir – così come ha detto di non esserlo di Benjamin dopo l’attacco israeliano alla sede di Hamas a Doha? O farà (finalmente) qualcosa per mettere sotto pressione Mosca, non solo a parole? Forse le tanto decantate ma finora non messe in atto sanzioni alla Russia

Esprimerà solidarietà a Varsavia e alla Nato? Ieri cieli polacchi Vladimir ha messo alla prova Donald. Vedremo presto con che risultati.

Stefano Stefanini

per lastampa.it

