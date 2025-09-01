LA TUTELA E’ STATA ELEVATA AL LIVELLO “ECCEZIONALE”: TRE AUTO BLINDATE CON TRE AGENTI IN OGNI VETTURA… SEI AGENTI INTORNO ALLA MELONI E UN SETTIMO CON LA VALIGETTA NERA CON TELO ANTIPROIETTILE … L’EFFETTO DI VEDERE TROPPI FILM AMERICANI LA SERA



In seguito alla circolare emanata venerdì scorso dal Viminale che disponeva “un riesame e eventuale rafforzamento delle misure di profili di rischio” dopo l’omicidio di Charlie Kirk, sono stati rafforzati “gli apparati di protezione” al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ai due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini. Lo riferiscono fonti di governo, confermando quanto anticipato oggi dal Messaggero.

La tutela per i tre vertici del governo sarà alzata, a quanto scrive il quotidiano, al livello “eccezionale”, che prevede di mettere in campo due o tre auto blindate con tre agenti in ogni vettura.

Ieri la premier e i due vice sono apparsi in pubblico, su un palco, “circondati da un dispositivo di sicurezza visibilmente più robusto del solito. Almeno sei gli agenti della scorta intorno a Meloni. Un settimo con una valigetta nera: al suo interno un telo antiproiettile pronto all’evenienza”.

(da agenzie)

This entry was posted on giovedì, Settembre 18th, 2025 at 20:36 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.