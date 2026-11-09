VENTILARE L’IDEA CHE IL SUCCESSORE DI SERGIO MATTARELLA POSSA ESSERE GIUSEPPE CONTE, O QUALCUNO SCELTO DA LUI, POTREBBE CONVINCERE GLI ELETTORI DEL M5S A DIGERIRE ELLY SCHLEIN A PALAZZO CHIGI

Giorgia Meloni con la nuova legge elettorale introduce il premierato di fatto? E il centrosinistra trasforma le prossime politiche in una battaglia per l’elezione del Presidente della Repubblica.

A brigante, brigante e mezzo, verrebbe da dire: la strategia del famigerato “Campo largo” per portare alle urne il maggior numero di elettori possibile, al di là di chi sarà il candidato premier, è delineata: convincere gli italiani che le politiche saranno l’antipasto della partita più delicata, quella per il Quirinale.

Andando alle urne si dirà sì o no al rischio di avere Giorgia Meloni, Ignazio La Russa o chissà chi al Quirinale, proponendo anche, seppur non esplicitamente, l’alternativa.

L’indicazione del candidato premier nel programma, inserita dalla Meloni nella nuova legge elettorale appositamente per mandare in tilt gli avversari, sta facendo bene il suo lavoro, come dimostra il dibattito su primarie nel centrosinistra.

Se primarie saranno, il rischio è che si scateni una guerra fratricida tra elettori dem e pentastellati, tra Conte e Elly.

Un regolamento di conti per la leadership che puo’ solo spaccare una coalizione che si tiene insieme con lo sputo. In caso di vittoria di Elly Schlein alle primarie, gli elettori del M5s andranno comunque alle urne alle elezioni?

E gli elettori riformisti del Pd che faranno se si ritrovassero il filo-putiniano Conte come candidato premier?

Come convincere l’elettore che ha votato il candidato sconfitto a non mollare il “Campo largo” e ad andare a votare lo stesso?

Prospettando loro di giocare, anche se con due anni di anticipo e per interposta delega, la “madre di tutte le battaglie” quella del Quirinale.

E magari titillare gli elettori cinquestelle, lasciando loro immaginare che in caso di vittoria del centrosinistra al Colle possa andare Giuseppe Conte.

E’ quello che dice, senza citare esplicitamente “Giuseppi”, Rocco Casalino nel suo editoriale di oggi su “La Sintesi”:

“La mia proposta è politicamente cinica, ma proprio per questo merita di essere presa in considerazione: il Quirinale come garanzia reciproca per chi perde le primarie.

La formula potrebbe essere semplice: chi vince le primarie avrà la responsabilità di guidare la coalizione nella sfida per Palazzo Chigi. Chi le perde avrà invece un ruolo determinante nella costruzione dell’intesa sul prossimo Presidente della Repubblica”.

Rocco ovviamente usa il politichese, ma ventilare l’idea che il successore di Sergio Mattarella possa essere Giuseppe Conte, o qualcuno scelto da lui, potrebbe convincere gli elettori del M5s a digerire Elly Schlein a palazzo Chigi. Fantapolitica? Mica tanto: Casalino è vicinissimo a Conte, difficile immaginare che abbia partorito questa idea senza farne cenno a GiuseppI

(da Dagoreport)