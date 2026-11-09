L’ATTUALE PREMIER, PETER MAGYAR, HA CONDIVISO LA NOTIZIA POSTANDO UN ARTICOLO DI “KONTROLL”, TESTATA APPARTENENTE AL FRATELLO DELLO STESSO MAGYAR … QUALCHE GIORNO FA ERA RIEMERSA LA NOTIZIA CHE VIKTOR ORBAN, IN EPOCA COMUNISTA, FOSSE UNA SPIA DEI SOVIETICI

Aron Orban, fratello dell’ex primo ministro ungherese Viktor Orban, e’ stato arrestato “con l’accusa di traffico di esseri umani”. Lo ha scritto su Facebook l’attuale capo del governo di Budapest, Peter Magyar, condividendo su Facebook l’articolo che ha diffuso la notizia, tratto da Kontroll, una testata appartenente al fratello dello stesso Magyar.

La polizia ungherese aveva precedentemente comunicato che “diverse persone sono state arrestate” a Budapest e in due citta’ della vicina regione di Pest, nel corso di un’operazione condotta nell’ambito di due inchieste penali in corso.

“Sono in corso perquisizioni nelle abitazioni delle persone coinvolte”, si legge nel comunicato della polizia, che promette ulteriori dettagli nel pomeriggio sulle accuse a carico degli arrestati.

L’ europeista Peter Magyar ha vinto le elezioni lo scorso maggio con la promessa di smantellare il sistema di potere creato dal predecessore filorusso e di combattere la corruzione che ha afflitto il Paese durante i suoi anni al potere. Al momento sono gia’ in carcere tre ex ministri, tra cui Gyorgy Matolcsy, ex braccio destro di Orban, per 12 anni alla guida della banca centrale.

Secondo il portale Telex, lunedì mattina gli uomini del Centro antiterrorismo (Tek) sono intervenuti in un immobile a Fótliget riconducibile a una società di Áron Orbán. L’operazione è stata confermata da fonti vicine all’imprenditore, che tuttavia non hanno saputo confermare il suo eventuale fermo. Anche la presidente dell’Nvvh, Anna Unger, ha confermato al giornale che l’ufficio ha compiuto nuove attività investigative nel caso che coinvolge il fratello dell’ex premier, senza fornire ulteriori dettagli.

L’inchiesta riguarda un presunto sistema di intermediazione per il rilascio di visti e permessi di soggiorno a cittadini stranieri, in particolare vietnamiti e nepalesi. Telex aveva ricostruito nel maggio 2025 gli affari di Áron Orbán e dei suoi soci, facendo riferimento anche a una registrazione audio nella quale il fratello dell’allora premier discuteva di pratiche per visti bloccate dalle autorità.

Secondo il giornale, alcuni intermediari avrebbero chiesto denaro promettendo di facilitare le procedure grazie a contatti istituzionali.

Due soci di Áron Orbán erano stati arrestati dopo le elezioni dello scorso aprile. Telex riferisce che uno di loro, G.B., è stato recentemente scarcerato. La testata ha inoltre raccolto la testimonianza di un interprete vietnamita residente a Budapest, che avrebbe avuto rapporti con gli indagati e incontrato due volte il fratello dell’ex premier.

(da agenzie)