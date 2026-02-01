“IN ITALIA ESISTE UNA DIFFIDENZA STORICA VERSO I POTENTI CHE “SE LA CAVANO SEMPRE”, E QUESTO CASO SEMBRA CONTENERNE TUTTI GLI INGREDIENTI: FESTE, MILIARDARI, POLITICI, CELEBRITÀ INTERNAZIONALI, DONNE AFFASCINANTI



C’è un’Italia che crede al coinvolgimento di Donald Trump nello scandalo Epstein e un’altra che lo assolve. A prevalere è la prima: il 60,0% degli italiani è convinto che il presidente americano sia coinvolto nello scandalo sessuale legato a Jeffrey Epstein.

All’interno di questo fronte, il 10,6% ritiene che il coinvolgimento sia marginale, una lettura che trova particolare riscontro tra gli elettori dei partiti oggi al governo. Non a caso, nell’area dell’esecutivo un elettore su tre della Lega (30,3%) è convinto che Trump non abbia alcuna implicazione nella vicenda che continua a tenere con il fiato sospeso numerose figure di primo piano della scena internazionale.

Le vicende di Jeffrey Epstein e della sua ex compagna Ghislaine Maxwell continuano a colpire profondamente l’opinione pubblica italiana, e non solo per la loro dimensione giudiziaria. A renderle così pervasive è una combinazione di fattori politici, culturali e mediatici. In Italia esiste una diffidenza storica verso i potenti che “se la cavano sempre”, e questo caso sembra contenerne tutti gli ingredienti: feste, miliardari, politici, celebrità internazionali, donne affascinanti, reti di influenza e, sullo sfondo, il sospetto del coinvolgimento di apparati di intelligence.

L’idea che persone ricchissime possano commettere crimini gravissimi restando impunite tocca un nervo scoperto in un Paese in cui il tema della giustizia a due velocità è profondamente radicato nell’immaginario collettivo. Non è solo una storia americana: è una vicenda che gli italiani riconoscono, perché somiglia a molte altre già viste.

Quasi un italiano su due (46,2%) ritiene che lo scandalo possa indebolire ulteriormente la figura del presidente americano, già al centro di forti contestazioni per le sue politiche. A resistere a questa lettura sono soprattutto gli elettori del centrodestra, a conferma di come il caso venga interpretato anche attraverso lenti ideologiche e geopolitiche.

Di segno opposto, infatti, l’atteggiamento degli elettori del Partito democratico (67.0%), di Alleanza Verdi e Sinistra (57.0%), di Italia Viva (89.0%) e di Azione (73.0%), che si dicono largamente convinti di un possibile indebolimento internazionale di Donald Trump anche a causa di questa vicenda. Più sfumata, invece, la posizione dell’elettorato del Movimento 5 Stelle (44.0%), che pur collocandosi nell’area dell’opposizione esprime maggiori dubbi sugli effetti politici dello scandalo

Il caso Epstein si inserisce in una fase storica in cui la fiducia degli italiani verso gli Stati Uniti è in calo. Non si tratta solo di Donald Trump o di un singolo scandalo, ma di una percezione più ampia: quella di un Occidente che predica valori universali mentre fatica a fare i conti con le proprie ombre.

Jeffrey Epstein diventa così una prova simbolica dell’idea che “l’intero sistema è marcio”, un sistema che protegge sé stesso prima delle vittime. Anche se la vicenda nasce oltreoceano, il coinvolgimento – diretto o indiretto – di figure europee e internazionali rafforza la sensazione di uno scandalo globale. Gli italiani percepiscono di far parte di questo mondo e temono che le ricadute, politiche e morali, non siano affatto lontane.

In un Paese abituato ai misteri irrisolti, alle mezze verità e ai silenzi di Stato, la morte di Epstein – ufficialmente un suicidio, ma segnata da clamorose falle nella sorveglianza – riattiva una cultura profonda del sospetto, figlia del diffuso sentimento del “non ce la raccontano giusta”.

Il caso Epstein interessa gli italiani perché racconta una storia che già conosciamo: quella di un potere opaco, di servizi segreti che sfiorano la trama, di vittime dimenticate e di verità che faticano a emergere. È uno specchio inquietante in cui l’Occidente – e noi con esso – è costretto a guardarsi

Forse il caso Epstein non ci ossessiona perché non sappiamo cosa sia successo, ma perché intuiamo benissimo cosa potrebbe essere accaduto e temiamo che nessuno abbia davvero interesse a dimostrarlo. Resta la domanda più scomoda, quella che rende questo scandalo ancora vivo: la verità verrà mai chiarita fino in fondo, o resterà sepolta insieme a chi avrebbe potuto raccontarla.

(da “La Stampa”)

This entry was posted on domenica, Febbraio 15th, 2026 at 20:59 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.