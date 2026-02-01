I FATTI E I FATTACCI INANELLATI DURANTE L’ULTIMO ANNO DAL TRUMPISMO SONO ARRIVATI AL PETTINE. DAL DAZISMO GLOBALE CHE HA TRAFITTO LE TASCHE DEI CONSUMATORI AMERICANI AL PIANO DI DEPORTARE I PALESTINESI TRASFORMANDO GAZA IN UN “RESORT”, DAL DELIRIO DI COMPRARE LA GROENLANDIA AL PESTAGGIO DEL PRESIDENTE UCRAINO ZELENSKY, DALLE TRATTATIVE-FARSA CON PUTIN ALLA ROTTURA CON LA GRAN BRETAGNA, DALL’UNIONE EUROPEA “SCROCCONA” E ”PARASSITA” ALLA SEPOLTURA DELLA NATO E DELL’ONU, GLI STATI UNITI INCOMINCIANO AD ESSERE PERCEPITI COME LA PRINCIPALE MINACCIA ALL’ORDINE GLOBALE



Qualcosa deve essere successo per spingere quell’indemoniato di Trump ad “annullare” la partecipazione del suo vice presidente JD Vance, nonostante un “invito esplicito”, alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco.

Non solo: Vance e la moglie Usha non avrebbero dovuto scomodarsi più di tanto: si trovavano già in Europa, avendo trascorso il fine settimana in Italia per assistere alle Olimpiadi, accolti a Milano e Cortina da un ben intonato coro di fischi.

E’ toccato alla “colomba”, il segretario di Stato Marco Rubio, trasvolare l’Atlantico e presentarsi a Monaco con un discorso acqua e sapone, lontanissimo da quello che sferrato, con ghigno da gangster, da Vance lo scorso anno.

(Tra l’altro, i due galletti non hanno mai nascosto di detestarsi: Vance, caro alla tecno-destra di Peter Thiel, in vista della scadenza del secondo e ultimo mandato di Trump, 20 gennaio 2029, alle primarie se la vedrà proprio con Rubio, appoggiato da gran parte del partito repubblicano che ha sempre detestato il para-fascismo MAGA).

Basta tornare alle cronache del 2025, quando a Monaco il super falco Vance manganellò l’Unione europea, definendo i commissari di Bruxelles “comissar”, termine che sta per ‘’commissari politici sovietici’’, invitando gli europei a rispettare i loro popoli e la “democrazia”. E precisò esplicitamente che quest’ultima può benissimo fare a meno delle “grandi istituzioni che abbiamo costruito”

E per spiegarsi meglio, a pochi giorni dalle elezioni in Germania, Vance andò ad incontrare i dirigenti di AFD, Alternative für Deutschland, il partito in ascesa elettorale che coltiva esplicite nostalgie neo-naziste.

Un anno è passato e sono tanti i fatti e i fattori che hanno fatto capire a Trump che a Monaco era meglio accantonare il “poliziotto cattivo” Vance e passare il microfono al “poliziotto buono” Rubio, che a Monaco ha gorgheggiato agli europei il suo “Vola colomba, vola”.

La sua principale strategia economica per “Make America Great Again”, tentando di strangolare il mondo intero a colpi di dazi, si è rivelata un boomerang che ha colpito le tasche dei consumatori degli Stati Uniti. E da un pezzo il Caligola della Casa Bianca ha iniziato una penosa marcia indietro.

Dal piano di deportare i palestinesi trasformando Gaza in un “resort” al delirio di comprare la Groenlandia, dal pestaggio del presidente ucraino Zelensky alle trattative-farsa con Putin, gli Stati Uniti incominciano ad essere percepiti in Francia, Germania e Regno Unito come un pericolo.

La Russia è tuttora vista come la principale minaccia alla pace in Europa. Ma la seconda minaccia più citata sono gli Stati Uniti, ben prima della Cina. In Canada, l’America di Trump è addirittura la prima fonte di pericolo per la sicurezza nazionale.

Il Nerone di Washington è riuscito ad alienarsi perfino la storica “relazione speciale” con la Gran Bretagna, definendo il Regno Unito non sufficientemente allineato ai suoi interessi. E’ arrivato al punto di minacciare nuovi dazi punitivi contro il governo Starmer a causa della presenza di personale militare in Groenlandia, un ostacolo per i suoi piani di acquisto dell’isola.

Mentre Trump ha spesso minacciato di ridurre il sostegno alla NATO, il Regno Unito ha guidato una “Coalizione dei Volonterosi” per garantire il supporto all’Ucraina in caso di ritiro statunitense.

Contemporaneamente il governo Starmer sta cercando di mettere da parte la Brexit e di riavvicinarsi all’Unione Europea per la difesa comune, dichiarando che “non esiste sicurezza britannica senza l’Europa”.

Il prossimo 3 novembre le elezioni di Midterm rappresentano un test fondamentale per Trump. Si rinnova circa un terzo dei seggi al Senato, nello specifico 33 seggi ordinari più eventuali elezioni suppletive (come quelle già previste in Ohio e Florida per sostituire JD Vance e Marco Rubio).

Al momento, i Repubblicani controllano entrambi i rami del Congresso. Le elezioni di metà mandato sono storicamente difficili per il partito del Presidente, che tende a perdere seggi. I primi indicatori e sondaggi per il 2026 prevedono tempi cupi per Trump.

Gli ultimi sondaggi pubblicati a metà febbraio 2026 indicano un calo significativo della popolarità di “The Donald”, con un tasso di approvazione che oscilla tra il 36% e il 42% a seconda dell’istituto di rilevazione

Il crollo del consenso ai minimi storici è attribuito a diverse, demenziali “trumpate”: le politiche da stato di polizia sull’immigrazione e gli incidenti legati agli agenti dell’ICE (come la morte di due cittadini statunitensi a Minneapolis) hanno portato all’elezione di un sindaco democratico in una roccaforte del trumpismo come Miami.

Il boomerang dei dazi e la crisi del mercato immobiliare hanno fatto scendere il gradimento per la gestione economica a un netto -18%, influenzata dai timori per i dazi

Anche in quell’America che ha sempre visto come il fumo negli occhi il mondo dem della California e dello stato di New York, le dichiarazioni sull’acquisto della Groenlandia e il blitz militare in Venezuela sono state giudicate negativamente da una parte dell’elettorato

Appuntamento al 3 novembre per vedere se il trumpismo, questa sorta di frankenstein tecno-ideologico con pulsioni autoritarie e razziste, il cui pensiero coincide solo in parte con quello della destra tradizionale, imboccherà il suo viale del tramonto.

