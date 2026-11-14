“OGGI BISOGNA SCEGLIERE. NON È IL TEMPO DELL’EQUIDISTANZA. E POI CARLO NON STA NEL MEZZO. SU DIECI DICHIARAZIONI, NOVE SONO CONTRO LE FORZE PROGRESSISTE” … SUL SOSTEGNO A GUALTIERI A ROMA: “UNA VOLTA CALENDA ATTACCA LA SEGRETARIA PD ELLY SCHLEIN, UN’ALTRA GOFFREDO BETTINI. È DIFFICILE COSTRUIRE UN’ALLEANZA IN QUESTO MODO”

“Esco da Azione, tornerò nel Pd”. Alessio D’Amato, ex assessore alla Sanità della regione Lazio durante la pandemia, l’uomo dei vaccini, rompe con Carlo Calenda. “Deluso”, spiega, dalla “mutazione genetica” impressa dal leader al partito oggi “sempre più vicino alla destra”. Tanto da fargli sospettare che l’ex ministro dello Sviluppo economico voglia diventare la “ruota di scorta” di Giorgia Meloni.

Dopo il suo ultimatum, Calenda l’ha messa alla porta con un post molto duro su X. Le vostre strade si dividono ufficialmente?

“Non sono uno che si fa mettere alla porta, sono io che non desidero più impegnarmi in questo progetto. Da oltre un anno a Roma lavoro per costruire le condizioni programmatiche per il sostegno di Azione al bis del sindaco Roberto Gualtieri. Calenda si è sempre adoperato per disfare ciò che veniva costruito, come la tela di Penelope. Il punto è politico: sta guardando a destra, e questo per me non è giustificabile”.

Pensa che alla fine Azione non sosterrà Gualtieri?

“Non lo so, bisogna chiederlo a lui. Le condizioni c’erano tutte, ma continuare a denigrare i propri interlocutori politici porta inevitabilmente alla rottura. Una volta attacca la segretaria Pd Elly Schlein, un’altra Goffredo Bettini. È difficile costruire un’alleanza in questo modo”.

Davvero crede che Calenda possa finire tra le braccia del centrodestra anche a livello nazionale?

“Penso di sì. Potrebbe avvenire direttamente o in due passaggi, dopo le elezioni, una volta superato lo sbarramento parlamentare. Magari facendo da ruota di scorta nel caso ci fossero problemi con Matteo Salvini. È una posizione incompatibile anche con le ragioni storiche di un partito che si richiama al Partito d’Azione”.

Lui però continua a dire di voler tenere Azione fuori dagli schieramenti.

“Oggi bisogna scegliere. Il centrodestra di Giorgia Meloni è di stampo trumpiano. Non è il tempo dell’equidistanza. E in ogni caso, non mi pare che Carlo stia davvero nel mezzo. Su dieci dichiarazioni, nove sono contro le forze progressiste e una, di circostanza, contro il governo”.

Tornerà nel Pd quindi?

“Sì. Apprezzo molto l’impegno di Elly Schlein sulla sanità pubblica.

Si è arrabbiato perché Calenda ha definito Bettini “il male della sinistra”. Gli è molto legato?

“Conosco Goffredo da più di 35 anni, è stato il mio segretario di federazione. La dialettica politica può essere aspra, ma dire che è il male della sinistra è ingeneroso e scade nell’attacco personale. Bettini ha contribu

ito alla riscossa di Roma fin dai tempi di Rutelli. È una persona stimata, che merita rispetto”.

Ora il leader di Azione la accusa di “voler baciare la pantofola di Bettini per ottenere un assessorato”.

“Io non bacio la pantofola di nessuno. Ho una mia storia personale che rivendico e non ho bisogno di chiedere alcunché. La questione dell’assessorato non è mai stata all’ordine del giorno. Evidentemente Calenda vede che una parte di quello che considerava il proprio consenso gli sta venendo meno”.

Pensa che anche gli elettori calendiani siano delusi?

“Credo proprio di sì. Sto ricevendo molte telefonate, non solo da Roma ma anche da altre parti del Paese. C’è preoccupazione per una possibile vittoria della destra sovranista. Oggi non c’è spazio per il terzopolismo che Calenda vuole portare avanti”.

Eppure, quando ha aderito ad Azione, credeva in quel progetto. Che cosa è cambiato?

“Pensavo di rafforzare nel centrosinistra una componente attenta al merito, ai bisogni delle persone, alle grandi questioni nazionali, a partire dalla sanità pubblica. Poi c’è stata una mutazione genetica, accompagnata dalle ambiguità nel rapporto con Meloni. Mi ha colpito anche la presenza della premier all’ultimo congresso di Azione”.

Si è pentito della scelta?

“Forse, con il senno di poi non l’avrei fatta. Ma allora il contesto era diverso. Un anno dopo è stato rieletto Trump, con tutto quello che ha comportato. Oggi è il momento di scegliere da che parte stare”.

(da Repubblica)