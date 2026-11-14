GIA’ DAL 2024 IL GOVERNO ERA STATO AVVISATO DEI RISCHI DI UNA GUERRA IBRIDA DIGITALE: NELLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DIFESA DELLA CAMERA ERANO STATI DENUNCIATI I RISCHI DI POSSIBILI ATTACCHI ALLE CATENE DI “APPROVVIGIONAMENTO E DISTRIBUZIONE ALIMENTARE”

Investimenti al lumicino e soldi spesi soprattutto per pagare stipendi. Competenze frammentate. Mancanza di giovani tecnici formati per le nuove sfide globali. Strutture pubbliche, dalle scuole agli ospedali, senza software adeguati.

È la situazione, semi-disastrosa, dell’Italia nel settore della sicurezza informatica e cyber: perché se è vero che gli attacchi hacker agli ospedali e alla filiera della grande distribuzione da una parte e il mail bombing nelle scuole dall’altra sono eventi diversi, resta il tema dell’arretratezza delle strutture. Soprattutto nella pubblica amministrazione.

Da qui l’appello dell’ex ministro Vittorio Colao che su Repubblica ha invitato lo Stato, nei suoi vari rami a partire dall’Agenzia nazionale per la cybersicurezza, ad assumere «più giovani ingegneri e meno giuristi». Ma a oggi, davvero mancano gli ingegneri nel comparto cyber? Quanto ha speso e prevede di spendere lo Stato per la sicurezza informatica? E quanto costa tenere in piedi le strutture attuali?

Buona parte delle risposte a queste domande arriva da un documento che il Parlamento ha da diversi mesi: ed è la relazione della commissione Difesa della Camera che mette insieme due indagini conoscitive sull’attuale sistema italiano della sicurezza cyber militare e civile. E proprio quest’ultimo punto, la difesa “civile”, è emerso come il più carente. In primis, leggendo quel documento, si scopre che già nel 2024 erano stati denunciati i rischi di possibili attacchi alle catene di «approvvigionamento e distribuzione alimentare».

A dirlo in commissione era stato Massimo Scaccabarozzi, direttore della Fondazione Menarini: «Il blocco della distribuzione del cibo — aveva detto — potrebbe produrre conseguenze immediate sulla stabilità del Paese».

Proprio per implementare la sicurezza nella Pa è stata creata l’Agenzia nazionale: oggi vi lavorano 422 dipendenti, in grandissima parte nell’area «manager e alta professionalità», cioè con ruoli dirigenziali, e una piccola parte con ruoli operativi. Il costo del personale annuo è di 55 milioni di euro.

Bene, ma quanti fondi ha gestito l’Agenzia per sostenere l’infrastrutturazione pubblica? Il Pnrr ha stanziato dal 2021, su oltre 200 miliardi, appena 600 milioni alla sicurezza cyber della Pa. I bandi di “informatizzazione” avviati con questi soldi si stanno tutti concludendo ma sta per arrivare la beffa: per l’aggiornamento di questi sistemi, e il pagamento degli abbonamenti, nel bilancio dello Stato la previsione per il 2027 è di appena 135 milioni (15 in meno rispetto all’anno in corso).

C’è poi il tema del personale, sollevato da Colao: «Più ingegneri». Nella relazione della commissione Difesa si affronta anche il tema della formazione e viene fuori che mancano programmi «mirati di studio», dalle università ai centri di ricerca pubblici e privati. E questo è un problema sia per il ramo civile sia per quello militare: «Abbiamo bisogno di formare una nuova generazione di specialisti, coinvolgendo stabilmente università, centri di ricerca e imprese», dice il presidente della commissione Difesa, Nino Minardo.

(da agenzie)