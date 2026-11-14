QUELLA CHE PENSAVAMO REALTA’ VIRTUALE E’ DIVENTATA VITA VERA

Le tre notizie che hanno un po’ contrassegnato la settimana sono gli allarmi bomba degli hacker, il blocco della posta elettronica e il magnate dei chip precipitato in una trama di spionaggio «dalla Cina con amore». Fino a non troppo tempo fa nessuna delle tre sarebbe potuta esistere, tantomeno in dimensioni così invasive. Quella che alcuni di noi si ostinano a chiamare realtà virtuale è diventata la vita vera. Mi riconosco nel pesce anziano del racconto di Foster Wallace che chiede ai due pesciolini come è l’acqua, mentre loro continuando a nuotare si domandano: «Cos’è l’acqua?».

L’altra novità, connessa alla prima, è che le tre breaking news hanno provocato effetti istantanei nel mondo intero. Alla luce dello scenario inedito, il sovranismo appare sempre più la contemplazione nostalgica di un tempo in cui tutto si poteva ancora recintare e toccare: la posta, i seminatori di panico, le merci che arricchivano i magnati.

Ormai di tangibile sembrerebbe rimasto solo il tradimento, in attesa che l’Intelligenza Artificiale decida di sostituirsi anche agli amanti. Questa rivoluzione che, per il fatto di esserci immersi, ancora forse non comprendiamo appieno, si accompagna poi a un’altra altrettanto sconvolgente: il prolungamento della vita media, che ha prodotto la prima generazione di pionieri anziani dell’umanità. Morituri digitali, ma ancora ostinatamente vivi. Pronti a vendere cara la posta, finché chip non li separi.

(da Il Corriere della Sera)