LA COSTITUZIONE CI VIETA AZIONI DI GUERRA, DUNQUE LA SOLUZIONE POTREBBE ESSERE UN AMPLIAMENTO, ATTRAVERSO NUOVE NORME, DEL CONCETTO DI “DIFESA” (NON SOLO REAZIONI MA ANCHE AZIONI PREVENTIVE DI DISTURBO)… PER FARLO, SERVONO SOPRATTUTTO NUOVI INVESTIMENTI IN DIFESA

Oddio, siamo in guerra e non sappiamo cosa metterci! Non abbiamo strumenti di difesa, figurarsi se possediamo quelli di offesa.

In queste settimane di attacchi hacker, allarmi bomba, è forte la sensazione che le democrazie occidentali, in particolare quelle europee, siano inermi e a rischio destabilizzazione.

L’impressione è che le democrazie, “zavorrate” da opinioni pubbliche volubili ed esposte alla propaganda russo-cino-iraniana, siano più fragili, forse destinate a perdere la sfida sulla ricerca e l’innovazione tecnologica. Anche sull’intelligenza artificiale, come insegna il caso Nvidia, alla fine Pechino si ritrova avvantaggiata: piazza le sue spie nelle grandi corporation americane o sotto le lenzuola degli Ad; puo’ costruire data center in barba alle proteste dei cittadini; puo’ praticare dumping e concorrenza sleale in vari settori produttivi disintegrando l’industria europea e occidentale. Tutto grazie ai “vantaggi” dell’essere un regime. Zero proteste, zero discussioni, dritti verso l’obiettivo.

Scriveva stamani Federico Rampini sul “Corriere della Sera”: “Il regime cinese abbraccia un ottimismo tecnologico passato di moda in tutto l’occidente: le profezie sull’intelligenza artificiale che sterminerà la specie umana sono al bando; Xi Jinping ha deciso che nelle scuole elementari di Pechino i bambini devono essere ‘alfabetizzati’ all’uso dell’ai. I data center si costruiscono massicciamente su tutto il territorio cinese, senza opposizioni da parte dell’opinione pubblica…”

E fosse solo una questione di intelligenza artificiale.

Allarmi bomba, attacchi hacker, sabotaggi banche del sangue, aeroporti bloccati: c’è un evidente pressione sui paesi europei e occidentali con l’obiettivo di creare il caos, fomentare il disordine sociale, destabilizzare le società e i suoi stessi elettori.

Cina, Russia, Iran, giocano “sporco” e colpiscono nascondendosi dietro hacker, spie, sigle più o meno fantasione, lupi solitari e cani sciolti. E noi? Come rispondiamo? Che facciamo, davanti a tutta questa pressione?

Pechino, Mosca, Teheran, ci “penetrano”, si infilano, si intromettono nelle nostre elezioni, manomettono strutture strategiche, rubano dati sensibili, alterano la percezione delle società occidentali. Che famo, stiamo fermi a prendere schiaffi?

Gli esperti di intelligence spiegano a Dagospia che l’Occidente non è completamente “disarmato”: avremmo una capacità di risposta, persino di offesa, ma esistono limiti giuridici e politici che legano le mani agli 007 e alle unità cyber.

Gli americani e i britannici, inclusi i paesi nel gruppo dei “Five eyes” (Australia, Nuova Zelanda, Canada), hanno una lunga tradizione di operazioni di disturbo e di sabotaggio. La Cia, l’Mi6 e le altre agenzie di intelligence anglosassoni sanno come si fa. La Francia, paese che ha una “cultura” della Difesa, essendo l’unico paese dell’Ue con l’arma nucleare nonché membro permanente del Consiglio di sicurezza dell’Onu, sta rivedendo la legislazione in materia per allargare le maglie di cio’ che gli 007 possono fare.

E la piccola Italia?

Il nostro è un paese dalla modestra dotazione militare e sconta un generico e ingenuo pacifismo diffuso. Ogni ragionamento sulle armi, sugli investimenti in Difesa, sulla necessità di prepararsi a rispondere agli attacchi ostili, genera itterizia e fastidio.

Tra una polemica politica e un certo populismo del “e allora gli ospedali?”, si finisce per lasciare il Paese sguarnito e esposto alle intemperie geopolitiche.

La Costituzione impone limiti chiari (“L’Italia ripudia la guerra, ecc”) e siamo costretti a giocare in contropiede. Cioè, i nostri servizi di intelligence e di cyber sicurezza possono agire solo in chiave difensiva. La comunità degli “spioni”, in queste settimane, a seguito dei numerosi attacchi informatici subìti dall’Italia (600 mila, secondo la Farnesina) si sta chiedendo come predisporre una solida difesa e contrattacco nei limiti della legge.

Una strada sarebbe rivedere in chiave estensiva, attraverso un nuovo corpus di norme, il concetto di “operazioni difensive”. L’idea è permettere agli 007 di proteggere il Paese non solo reazioni ma anche azioni preventive di disturbo. Rendiamo pan per focaccia, insomma.

Come osserva l’ex ministro dell’Interno, Marco Minniti, di fronte a una minaccia forte e imminente, “serve una struttura di intelligence dedicata alla cybersicurezza”. Fra l’altro, una convergenza “bipartisan” su questo è possibile e storicamente fattibile: “Quando parliamo di intelligence e sicurezza nazionale, dobbiamo essere consapevoli che sono temi che hanno sempre trovato un punto di accordo oltre le maggioranze”.

“Chi non sa essere all’altezza di questa storia – prosegue Minniti – non fa gli interessi del paese. Serve una struttura di intelligence dedicata alla cybersicurezza”.

Anche in Germania, altro paese con una opinione pubblica divisa sul riarmo, si sta ragionando sull’opportunità di una legge che allarghi il perimetro di azione dell’intelligence.

Siamo esposti agli attacchi di Russia, Cina, Iran, Corea del Nord e gruppuscoli di hacker sparsi per il mondo. Non sarà l’ora di darci una svegliata per proteggere il Paese da minacce ostili?

Ps: che ruolo hanno, nella recente ondata di attacchi cyber, i servizi segreti americani in Europa? Non sarà che Cia, Nsa, Pentagono si sono un po’ “voltati dall’altra parte”, su input di Donald Trump, per lasciare l’Europa a cuocere nel suo caos nei mesi che precedono delicate elezioni politiche nel continente? Chissà se a Trump e Putin giova avere società europee spaventate, caotiche e divise. Di solito, nei momenti di confusione si realizza un antico adagio: “a mali estremi, estrema destra”…

(da Dagospia)