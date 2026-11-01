GLI ISTITUTI DI CREDITO HANNO FATTO TRAPELARE LA POSSIBILITÀ DI PRESENTARE UN RICORSO ALLA CONSULTA SUL PRELIEVO… GIÀ CARLO MESSINA, AD DI INTESA SANPAOLO, AVEVA INVIATO UNA BORDATA ALLA MELONI PER LA VIOLAZIONE DEL PATTO TRIENNALE SIGLATO LO SCORSO ANNO – “DOMANI”: “LA SITUAZIONE CREA IMBARAZZO SOPRATTUTTO A FORZA ITALIA, CHE HA SEMPRE PROFESSATO LA PROPRIA CONTRARIETÀ ALL’INTERVENTO NON GRADITO ALLA FAMIGLIA BERLUSCONI…”

La manovra potrebbe addirittura avere una coda alla Corte costituzionale. Il governo Meloni ha collezionato un altro pasticcio: ha fatto i conti senza le banche, quando ha deciso di aumentare il livello di tassazione per ricavare circa 5 miliardi di euro (insieme alle misure sul settore assicurativo) con lo scopo di finanziare alcune misure della legge di Bilancio.

Gli azionisti degli istituti di credito hanno fatto trapelare, in maniera informale, la possibilità di presentare un ricorso sul prelievo che colpisce uno specifico settore. Un grattacapo in più per Giancarlo Giorgetti e Giorgia Meloni.

I dubbi sulla possibile violazione dei principi della Costituzione sono comunque stati sottolineati alla Camera, durante l’audizione sulla finanziaria dell’Associazione bancaria italiana (Abi). Il «ripetersi e l’aggiungersi di misure rivolte prioritariamente ad alcuni settori determinerebbe forti dubbi di costituzionalità e sulla razionalità economica», ha detto il direttore generale dell’Abi, Marco Elio Rottigni.

I malumori del comparto erano già noti, esplicitati da Carlo Messina, ad di Intesa Sanpaolo, in particolare sulla violazione del patto triennale siglato lo scorso anno. La situazione crea imbarazzo soprattutto a Forza Italia, che ha sempre professato la propria contrarietà all’intervento sicuramente non gradito alla famiglia Berlusconi. Massimo Doris, ad di Banca Mediolanum, ha infatti confermato: «Abi rappresenta tutte le banche. Mi allineo, poi vedremo cosa succederà».

Resta il problema delle coperture: senza quelle risorse, la legge di Bilancio è monca. Di mezzo c’è pure la spalmatura su 10 anni dei crediti di imposta del Superbonus utilizzabili nel 2027.

Per la deputata del M5s, Chiara Appendino, «il rinvio dei crediti d’imposta edilizi è una mazzata sulle imprese». In tema di banche Meloni ha parlato di un’altra questione di stretta attualità: l’offerta del gruppo francese Crédit Agricole a Banco BPM. Sull’ipotesi del ricorso al golden power «facciamo sempre quello che dobbiamo fare e quello che la legge ci impone di fare. Vediamo», ha detto la presidente del Consiglio, senza sbilanciarsi.

Sollecitata sul fatto che dovesse essere scelto nell’orbita leghista, Meloni ha fatto trasparire un certo nervosismo: «Che cosa vuol dire di ambito Lega? Se non è di sinistra non lo possiamo mettere all’Anac? Non lo so se è il punto di vista suo, ma non è il mio».

Tra un autogol e l’altro, c’è il nodo della exit tax, la tassa sulle plusvalenze finanziarie di chi trasferisce la residenza fiscale all’estero. Forza Italia sta preparando degli emendamenti per cancellare la misura o almeno mitigarne gli effetti. La confusione è tale che la destra deve modificare le norme scritte dal Mef di Giorgetti.

(da agenzie)