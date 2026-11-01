È LUI LA MENTE DELLE INIZIATIVE PIÙ AUTORITARIE E PRIVE DI BASI LEGALI, DALLA SEPARAZIONE DELLE FAMIGLIE AL CONFINE ALLA MILITARIZZAZIONE DELLA FRONTIERA CON IL MESSICO FINO ALLE VERGOGNOSE VIOLENZE DELLE SQUADRACCE DELL’ICE

Lunedì Stephen Miller è sceso dal piano di sopra della West Wing all’ufficio d’angolo che da decenni spetta al capo di gabinetto, in fondo al corridoio che porta allo Studio Ovale. Per mesi Susie Wiles, la donna di ghiaccio, ex chief of staff, aveva provato a frenare la feroce crociata xenofoba di Miller contro gli immigrati. Ha perso su tutta la linea. E ha gettato la spugna.

Il Darth Vader dell’amministrazione sarà nei prossimi due anni il «presidente de facto», secondo Sarah Matthews, sua collaboratrice al 1600 Pennsylvania Avenue nel primo mandato, mentre Trump – dice – coltiverà la tardiva passione per gli archi di trionfo e la toponomastica in chiave America First.

Su X l’ex deputata trumpiana Marjorie Taylor Greene ha scritto che Miller «in molti sensi guidava già la Casa Bianca» e ha previsto un’ulteriore accelerazione sulla linea anti immigrati che già suscita tanta rabbia e frustrazione. Dopo la batosta di metà mandato Trump avrebbe potuto scegliere un mediatore per trattare con la nuova maggioranza democratica a Capitol Hill. Ha scelto Miller. Un Miller suprematista bianco, freddo, spietato, dotato di pieni poteri, pronto a sfidare a viso aperto un Congresso ostile.

Tutto comincia a Santa Monica, California, dove nasce il 23 agosto 1985 in una famiglia di tradizione democratica. Un quartiere benestante e prevalentemente bianco dall’aria progressista, retto dal lavoro invisibile di immigrati messicani e centroamericani: il paradosso californiano per eccellenza di ricchi liberal e lavoratori senza documenti, fianco a fianco.

I bisnonni erano ebrei ashkenaziti in fuga dai pogrom della Russia zarista, sbarcati in America all’inizio del Novecento senza un dollaro né una parola d’inglese. Il pronipote oggi sbarra quella stessa strada a migliaia di disperati. Lo zio materno David S. Glosser, neurologo in pensione, lo ha denunciato su Politico: «Se le idee di mio nipote sull’immigrazione fossero state in vigore un secolo fa, la nostra famiglia sarebbe stata sterminata».

Miller ha trasformato questa contraddizione (e la sua personale ipocrisia) in missione ideologica: chiusura delle frontiere e remigrazione, cioè la retorica dell’invasione cara al trumpismo e ai sovranisti europei e di casa nostra.

Miller è stato la mente di alcune delle iniziative più autoritarie e prive di basi legali degli ultimi anni. Nel primo mandato di Trump firma la separazione delle famiglie al confine.

Oltre ad aver contribuito a sovrintendere alla militarizzazione della frontiera tra Stati Uniti e Messico, ha dato il via alla sospensione dei programmi di accoglienza per i rifugiati e alle sanguinose retate di deportazione nelle strade delle città americane. Nel secondo mandato la sua influenza travalica il dossier migratorio. Spinge per i raid letali contro le barche nei Caraibi che Trump accusa di trasportare droga. Aizza l’apparato federale contro oppositori politici e università, poi suggerisce la trovata dell’invasione americana della Groenlandia.

Nel maggio 2025, come vice capo di gabinetto per le politiche e consigliere per la sicurezza interna, fissa in diretta tv la nuova quota per la sua “fabbrica della paura”: tremila arresti al giorno, il triplo dell’epoca Biden. La caccia diventa indiscriminata. Miller strapazza i vertici dell’Ice per i risultati scarsi e minaccia di epurare il 10 per cento dei dirigenti regionali meno produttivi. Le carriere adesso si misurano in deportazioni e la politica diventa una metrica del terrore, fatta di numeri da raggiungere, arresti, centri di detenzione.

Adesso Miller è intoccabile, dentro un sistema costruito per escludere la mediazione e fomentare, invece, la guerra civile. Ecco: Darth Vader ha preso possesso dell’ufficio in fondo al corridoio. I suoi bisnonni che un secolo fa sbarcavano in America senza un dollaro e senza conoscere una parola d’inglese, si rivoltano nella tomba.

(da agenzie)