COME MAI NON SONO STATI UTILIZZATI FILTRI ANTISPAM SUGLI INDIRIZZI ISTITUZIONALI? UN ANNO FA NAUFRAGÒ L’IPOTESI DI UN’AGENZIA UNICA PER COORDINARE LA CYBERSICUREZZA FRENATA DALLE LITI NEL GOVERNO TRA CROSETTO E ALFREDO MANTOVANO, SOTTOSEGRETARIO CON DELEGA AI SERVIZI E COMPETENZE SULLA CYBER… “A UN CERTO PUNTO SI È MESSO IN MEZZO FAZZOLARI E NON SE N’È FATTO NIENTE”, DENUNCIA IL SENATORE ENRICO BORGHI

I Servizi avevano avvertito da giorni che dopo gli aerei sarebbe potuto toccare alle scuole.La politica ne discute da anni. Dodici mesi fa il ministro Guido Crosetto aveva presentato un piano con strutture, poteri e strumenti per reagire.

Eppure ieri, quando una mail ha raggiunto seimila scuole annunciando bombe e massacri, il Paese si è fatto trovare impreparato. Non nelle indagini, ma nella gestione dell’emergenza. (…)

Una domanda: chi decide che cosa bisogna fare? Non è chiaro. Certo è, però, che nessuno può parlare di un evento inatteso. Il 2 novembre erano state minacciate 271 scuole.

Tra il 3 e il 6 novembre, oltre trenta voli europei coinvolti in falsi allarmi, almeno otto collegati a scali italiani: aerei deviati, caccia decollati. Intanto gli attacchi ai frigoriferi dei supermercati, le rivendicazioni dei filorussi NoName057 e Z-Pentest, la violazione del server della società del tunnel del Brennero. Appena qualche giorno fa l’Aisi, in un report, aveva indicato le scuole come possibile obiettivo di una campagna d’attacco, alla luce dei precedenti. Ma non ne è seguita una risposta uniforme.

Eppure nel novembre 2025 Crosetto aveva presentato un documento di oltre cento pagine, «Il contrasto alla guerra ibrida: una strategia attiva», denunciando i ritardi italiani. «Contenere non basta», scriveva. Le minacce ibride seminano incertezza e paura: la percezione di vulnerabilità può fare più danni di un attacco reale.

Crosetto chiedeva di definire uno spazio cyber di interesse nazionale, creare un’Arma Cyber civile e militare con 1.200-1.500 specialisti. Una struttura per coordinare intelligence, Difesa e altre istituzioni e contrastare le campagne di destabilizzazione.

Fu una mossa politicamente azzardata. Mise da una parte Crosetto e dall’altra Alfredo Mantovano, sottosegretario con delega ai servizi e competenze sulla cyber. «A un certo punto si è messo in mezzo Fazzolari e non se n’è fatto niente», denuncia il senatore di Italia Viva, Enrico Borghi, Risultato: oggi il sistema è iper frammentato.

I Servizi raccolgono informazioni, l’Acn si occupa della sicurezza informatica, la Difesa delle proprie capacità, la Polizia e la Postale indagano, i Carabinieri lavorano sull’antiterrorismo, la Finanza segue i capitali. Manca una strategia per trasformare le informazioni in decisioni condivise.

Confusione anche sui soldi della cyber: capitoli di spesa distribuiti tra più enti, progetti e investimenti poco chiari, dotazioni che, passaggio dopo passaggio, si riducono. «Occorre mettere nero su bianco la strategia di sicurezza nazionale e istituire un Consiglio di sicurezza», sostiene Matteo Pugliese, PhD a Barcellona ed esperto di sicurezza internazionale.

Minacce analoghe hanno raggiunto Irlanda e Gran Bretagna, senza evacuazioni generalizzate. Era successo a metà ottobre altrove in Europa. «Qui non si poteva fare altro», è stato spiegato al vertice di Palazzo Chigi.

Dove è stata però ipotizzata una misura apparentemente banale ma non utilizzata: filtri antispam sugli indirizzi istituzionali per intercettare messaggi con certe caratteristiche, impedendo che le mail anonime arrivino ai destinatari. Il paradosso: non leggere per non intervenire. Ma forse in un momento come questo potrebbe essere una soluzione.

(da Repubblica)