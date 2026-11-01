“CHE SEGUITO HA AVUTO LA NORMA INTRODOTTA DAL PARLAMENTO NELLA SCORSA LEGISLATURA PER DOTARE IL PAESE DI UNA CAPACITÀ DI RISPOSTA AGLI ATTACCHI INFORMATICI? QUALI CAPACITÀ SONO STATE EFFETTIVAMENTE SVILUPPATE? – COSA RESTA DELLE AMBIZIONI CON CUI NACQUE L’AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE, OGGI RIDOTTA ALL’ENNESIMO POSTIFICIO?”

Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, Matteo Renzi, Carlo Calenda e Riccardo Magi sono arrivati a palazzo Chigi. Puntuali alle 8.30, l’orario della convocazione deciso da Giorgia Meloni il giorno dopo l’attacco hacker che ha gettato seimila scuole italiane nel caos per un allarme bomba.

Intanto, a criticare il governo ci pensa il cofondatore di Più Uno, ed ex capo della Polizia, Franco Gabrielli: “È bastato un sedicente esponente dell’improbabile Mysogistan per mandare in fibrillazione il Paese. E per farci scoprire, tutto d’un tratto, che la sicurezza è una cosa seria. Chi l’avrebbe detto, dopo mesi passati a raccontarci che le grandi minacce nazionali erano i maranza e gli attentatori alla purezza della razza, arruolati a loro insaputa nel piano per la sostituzione etnica?

A quando il decreto sicurezza anti-Mysogistan? Si potrebbe cominciare con il reato di associazione a delinquere finalizzata alla fondazione di Stati immaginari. Per l’aggravante del nome impronunciabile c’è sempre la conversione in Parlamento. Prima, però, una domanda guastafeste. Che seguito ha avuto la norma sull’hack back introdotta dal Parlamento nella scorsa legislatura per dotare il Paese di una capacità di risposta agli attacchi informatici?

Quali capacità sono state effettivamente sviluppate? E se quella norma era inadeguata, che cosa ha fatto il Governo in quattro anni per renderla adeguata? Già che ci siamo, sarebbe interessante sapere che cosa resta delle ambizioni con cui nacque l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, oggi ridotta all’ennesimo postificio – conclude Gabrielli – Per il prossimo decreto, comunque, la Gazzetta Ufficiale è pronta. Il Mysogistan, pare, attenda con apprensione”.

(da Repubblica)