IL PIANO PREVEDE INVESTIMENTI PER 42,5 MILIARDI DI EURO PER AEREI DA COMBATTIMENTO, ELICOTTERI E DRONI; 22,3 MILIARDI PER CARRI ARMATI; 20,3 MILIARDI PER NAVI E SOMMERGIBILI; 5,2 MILIARDI PER SISTEMI DI COMANDO E CONTROLLO, DIGITALIZZAZIONE, SICUREZZA CIBERNETICA

Entro il 2039 l’Italia avrà uno scudo aereo, anche spaziale, in grado di proteggere il suo territorio da minacce missilistiche, comprese quelle di natura ultraveloce, e di neutralizzare sciami di droni, perché questo è «imprescindibile per la sicurezza e la sovranità nazionale». È quanto previsto nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il 2026-28 che il ministro Guido Crosetto ha trasmesso alle Camere.

Al suo interno sono annunciati investimenti per 42,5 miliardi di euro per aerei da combattimento, trasporto e addestramento, elicotteri e droni, 22,3 miliardi per carri armati, mezzi corazzati e altri veicoli terrestri, 20,3 miliardi per navi, sommergibili e sistemi marittimi, 14 miliardi per armamenti, munizioni e missili.

Previsti poi 5,2 miliardi di euro per sistemi di comando e controllo, digitalizzazione, sicurezza cibernetica e sistemi di simulazione e 1,4 miliardi per il settore spaziale. Quella aerea sarà una protezione composta da «un sistema integrato, fondato su un approccio multidominio e multilivello, interoperabile con i sistemi Nato e in contesti multinazionali», si legge nel Dpp […]

Annunciata anche una protezione specifica delle stazioni dei carabinieri «contro attori statali, parastatali e criminalità organizzata». Il documento prevede oltre 2,8 miliardi di euro di investimenti proprio per gli aeromobili a pilotaggio remoto, altri 380 milioni per i sistemi di contrasto ai droni e 141 milioni per veicoli subacquei.

Solo nell’ambito del piano europeo EuroMale programmati 1,32 miliardi per produrre droni di media quota e lunga autonomia per missioni di intelligence e ricognizione, mentre altri 774 milioni sono rivolti all’aggiornamento dei droni strategici MQ-9 dell’Aeronautica

Ulteriori 617 milioni sono stati riservati invece per i droni dell’Esercito e per il progetto «Combat Dome», per la Marina altri 31 milioni. Infine il Dpp prevede 180 milioni per la difesa antidrone in contesto urbano e 200 per quelli sulle navi contro droni singoli e sciami.

(da agenzie)