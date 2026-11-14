“NEL 1922 IL PARTITO FASCISTA AVEVA 35 DEPUTATI SU 535 PARLAMENTARI, IL POPOLO CHE LO AVEVA VOTATO ERA STATO PARI AL 6,5%. AL POTERE LO HANNO PORTATO LE CAMICIE NERE E IL CLIMA DI GUERRA CIVILE DEL DOPOGUERRA, QUANDO LA CLASSE DIRIGENTE NAZIONALE (CON ALLA TESTA VITTORIO EMANUELE III) HA SCELTO DI APPOGGIARSI ALL’ESTREMA DESTRA PER EVITARE DI MISURARSI CON LA PARTE BEN PIÙ CONSISTENTE DI “POPOLO” CHE AVEVA VOTATO SOCIALISTI, COMUNISTI, CATTOLICI STURZIANI”

Come professore di storia Ignazio La Russa non supererebbe l’abilitazione: Mussolini è stato chiamato dal governo dal Re, non dal popolo. Nel 1922 il Partito fascista aveva 35 deputati su 535 parlamentari, il “popolo” che lo aveva votato alle elezioni dell’anno prima era stato pari al 6,5%.

Al potere lo hanno portato le camicie nere e il clima di guerra civile del primo dopoguerra, quando la classe dirigente nazionale (con alla testa Vittorio Emanuele III) ha scelto di appoggiarsi all’estrema destra per evitare di misurarsi con la parte ben più consistente di “popolo” che aveva votato socialisti, comunisti, cattolici sturziani.

Nella disinvoltura della sua narrazione storica, La Russa ha tuttavia colto nel segno quando ha parlato delle “colpe” del popolo. Ma le “colpe” sono state il “dopo”: l’acquiescenza, il silenzio, l’abulia morale, l’incapacità culturale di comprendere che il fascismo vendeva vento e preparava tempeste.

Franco Venturi, grande storico modernista del secolo scorso, diceva che il fascismo “è stato il regno della parola”, delle frasi ad effetto, dell’enfasi retorica spacciata per verità politica. E’ nell’assuefazione del Ventennio che si annidano le disgrazie del 1940-45: ed è nella refrattarietà a fare i conti con quel passato che si annida la mancanza di identità dell’oggi.

Il ritratto più efficace è stato fatto da Mario Tobino nel romanzo “Il Clandestino” che racconta le vicende della città di Medusa (in realtà Viareggio), dal 25 luglio alla liberazione. Il giorno successivo alla caduta di Mussolini i viareggini vanno a cercare refrigerio in Viale dei Tigli.

In mezzo alla folla un cittadino si avvicina ad un altro e, sottovoce, gli sussurra: “guarda che io sono sempre stato un antifascista”. L’altro si gira attorno circospetto, poi, avvicinandosi a sua volta, ribadisce: “si, ma anch’io sono sempre stato antifascista”. Tobino può così concludere: “ed entro mezzogiorno tutta Viareggio scoprì di essere sempre stata antifascista, senza che nessuno se ne fosse mai accorto”.

Quello è il popolo che ha sbagliato, per approssimazione etica e culturale: non quello delle elezioni del 15 maggio 1921, che a Mussolini aveva dato il 6,5%

Gianni Oliva

per Dagospia