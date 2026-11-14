L’EXCLAVE E’ UN PEZZO DELLA FEDERAZIONE RUSSA GRANDE COME LA CALABRIA E LONTANA 500 KM DALLA RUSSIA

Prima d’invadere l’Ucraina, in oltre vent’anni di potere, per tre volte Vladimir Putin aveva minacciato il ricorso alla bomba atomica. In cinquantasette mesi di guerra, dal 2022 a oggi, l’ha fatto ben 135 volte. E le ultime sono state per difendere l’exclave di Kaliningrad: un pezzo della Federazione russa che è grande come la Calabria ed è lontano quasi 500 km dalla madrepatria. Per capirne il significato, è necessario leggerne la geografia, la storia e soprattutto la cronaca.

Incastonata fra 2 Paesi Nato

Kaliningrad s’affaccia sul Mar Baltico ed è incuneata fra due Paesi della Nato, la Polonia e la Lituania. Era l’antica capitale della Prussia col nome di Königsberg ed è la città natale d’Immanuel Kant. Stalin la conquistò alla Germania nel 1945, con duri combattimenti che portarono all’espulsione di 200mila tedeschi, e dopo la Seconda guerra mondiale se la tenne grazie agli accordi di Potsdam tra le forze alleate. A quel punto, il suo nome fu «russificato» nel luglio 1946 in onore di Michail Ivanovic Kalinin, uno dei membri del Politburo sovietico che aveva ordinato il massacro d’oltre 21mila prigionieri di guerra polacchi nella foresta di Katyn.

Con la fine dell’Urss, le fattorie collettive furono smantellate, l’economia locale ebbe un tracollo, la disoccupazione e la droga divennero piaghe sociali. E per combattere la povertà, negli anni di Eltsin, si decise di trasformare l’exclave in un porto franco, con agevolazioni per gli investitori: lo status speciale del 1996 ha risollevato l’area, portando un aumento della produzione industriale, scambi con l’Unione Europea e un nuovo aeroporto che è costato 45 milioni di dollari.

Una fortezza armata

Oggi Kaliningrad è uno dei luoghi in cui si rischia di mandare a monte la pace in Europa. Nell’exclave vivono quasi 1 milione di abitanti che parlano russo, e più volte i leader di Mosca, da Dmitrij Medvedev allo stesso Putin, hanno ipotizzato un intervento armato come nel Donbass ucraino, per salvarli dal «genocidio perpetrato da polacchi e lituani».

Una menzogna, perché non c’è mai stata nessuna rivolta. A Varsavia, invece, c’è un comitato governativo che ha proposto di «polacchizzare» il nome dell’exclave russa in Krolewiec: «Un atto ostile al limite della follia», l’ha definito il Cremlino.

In realtà, più che la difesa dell’etnia, conta la difesa missilistica: in epoca sovietica, questa era una zona fortemente militarizzata e ancora adesso è una fortezza armata che offre a Mosca la possibilità d’avere una flotta nel cuore dell’Europa settentrionale e centrale. Kaliningrad è l’unico porto russo sul Baltico che non ghiaccia mai. Isolato com’è, però, la sua posizione lo rende anche il punto più vulnerabile di tutta la Federazione. Sotto sanzioni, è impossibile raggiungerlo senza attraversare i territori, i mari o i cieli europei. E in caso di guerra, circostanza tutt’altro che improbabile, sarebbe difficile rifornirlo di truppe e di munizioni. Dalle parti della cittadina di Gvardejsk, sostengono il quotidiano britannico The Times e la tv tedesca Dw, la Russia sta costruendo un gigantesco radar Oth (Over The Horizon) che a partire da Kaliningrad avrà un raggio di sorveglianza di 3mila km, e consentirà d’intercettare tutte le comunicazioni satellitari, ogni movimento d’aerei e di missili balistici, scrutando ogni angolo d’Europa e dell’Ucraina. «E’ una situazione pericolosa», dice l’analista militare lettone Evija Djatkovica, «perché questa tecnologia comporta un notevole svantaggio per la Nato. Nessuno vuole lasciare alla controparte un vantaggio sulla regione. E l’exclave, ora, è un punto strategico su cui aspettarsi un attacco preventivo».

Morire per Kaliningrad?

Da anni, denuncia la Nato, la Russia coltiva intorno a quest’area «un’irresponsabile retorica nucleare». Nel 2013, in quella che venne definita una risposta ai piani di difesa missilistica Usa in Europa, Mosca schierò i missili balistici a corto raggio Iskander, capaci di trasportare testate atomiche. Ma è dall’inizio del conflitto in Ucraina che la questione Kaliningrad s’è riaccesa. La più preoccupata è la Polonia, che il 2 novembre ha dispiegato altre forze militari lungo il confine e solo quest’anno ha accusato Mosca d’aver invaso 15 volte il suo spazio aereo con droni ed elicotteri decollati da Kaliningrad. Anche i migranti sono un’arma e come già è accaduto con la Bielorussia, che negli anni scorsi deviava sui polacchi le rotte migratorie dal Pakistan, ora sono aumentati i voli civili russi dal Medio Oriente su Kaliningrad: lungo i 232 km di confine, per respingere eventuali «invasioni» d’immigrati, il governo di Varsavia ha costruito un muro di filo spinato alto due metri e mezzo con telecamere, sensori di movimento e barriere anticarro.

Barriere lungo i confini europei

Gli episodi di guerra ibrida non si contano più. L’Estonia accusa la Russia d’essere dietro l’incendio doloso appiccato in agosto a Tallinn in un’azienda militare, la Milrem Robotics, che fornisce droni alla Nato per pattugliare Kaliningrad. Da tempo, gli estoni si proteggono sul confine russo con una barriera di 110 km e a ottobre hanno avviato la costruzione di 150 bunker. Anche la Lituania ha ottenuto di rinforzare le difese Nato: la Germania ha deciso d’aumentare la sua presenza militare nel Paese baltico, da 1.800 a 5mila soldati entro il 2027, con l’utilizzo di unità per la cyberguerra. Il presidente lituano, Gitanas Nauseda, ha annunciato pure l’arrivo d’un nuovo contingente Usa. La Ue ha finanziato con 30 milioni di euro una recinzione sul confine lituano alta due metri e lunga 130 km, tra Vistytis e il fiume Neman che sfocia nel Mar Baltico. Ma il vero punto critico sta all’incontro di tre frontiere: quella polacca, quella lituana e quella bielorussa. Si tratta del corridoio strategico di Suwalki, una striscia di 104 km e 70mila abitanti nel territorio polacco, che segna il confine tra Lituania e Polonia e collega i Paesi baltici al resto della Nato: se la Russia dovesse attaccare, Suwalki consentirebbe a Kaliningrad di congiungersi con la Bielorussia, alleata di Mosca.

Parte da qui la flotta ombra

Imitando i Baltici, anche la Finlandia ha sigillato la sua frontiera russa con una barriera lunga 200 km. Nel gennaio del 2025, la Nato ha varato l’operazione Baltic Sentry: pattugliatori aerei e navali, sistemi di sorveglianza, centinaia di droni per proteggere i cavi dati e i gasdotti del Mar Baltico «danneggiati dalla flotta-ombra di Putin». Perché il sostegno alle operazioni russe d’oltremare naviga anche dentro a quelle che sembrano innocue stive di mercantili: proprio a Kaliningrad, nel porto di Baltiysk, i satelliti hanno fotografato blindati e mezzi di combattimento imbarcati su tre navi commerciali, l’Anastasiia, la Lady D e l’Ascalon. Il materiale, che secondo il governo Usa era destinato ai contingenti russi in Siria e in Libia, era trasportato dall’armatore russo Mg-Flot, una compagnia-ombra già sanzionata fra le tante che sul Mar Caspio trasferiscono armi e munizioni di fabbricazione iraniana, droni compresi.

Gli appelli a reagire

Lo scorso maggio, il ministro degli Esteri lituano, Kęstutis Budrys, ha esortato l’Alleanza a «penetrare nella piccola fortezza di Kaliningrad» e radere al suolo le basi missilistiche. A metà agosto, una fonte Nato anonima ha rivelato all’agenzia Reuters che intorno a Kaliningrad era in corso un’esercitazione aerea «non annunciata»: un test sulla capacità d’oscurare i radar dell’exclave. Per Putin era solo «a scopo difensivo, perché nessuna nostra attività costituisce una minaccia». Il capo della Cia, John Ratcliffe, negli stessi giorni ha fatto un viaggio segreto di 16mila km per andare a Mosca e avvertire (fra le altre cose) che gli Usa non tollererebbero un’escalation su Kaliningrad e sui Baltici. «Putin sa bene che non potrà mai avere la meglio sulla Nato», ha chiarito il 30 settembre il segretario generale dell’Alleanza, Mark Rutte.

Si alza il livello di minaccia

Il gelo è calato un mese fa. Quando Mosca ha risposto ai movimenti su Kaliningrad con la più pesante delle minacce: l’atomica. Tutti questi sono comportamenti «pericolosi e irresponsabili», ha detto il Cremlino. E se venisse toccata l’exclave, la Russia sarebbe pronta a usare «l’intero arsenale di forze e capacità a sua disposizione, comprese le armi nucleari», colpendo subito i «centri decisionali»della Nato a Bruxelles. «L’Europa sta senz’altro conducendo una guerra contro di noi», chiarisce il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov. Per l’ambasciatore russo in Belgio, Denis Gonchar, c’è l’intenzione occidentale d’isolare Kaliningrad: «Una scelta avventurista e irresponsabile», coi «rischi d’un conflitto armato diretto». L’ex ambasciatore russo a Londra, Andrey Kelin, è ancora più chiaro: «Chi sostiene piani per colpire o bloccare Kaliningrad, riceverà una risposta che comprende anche le armi nucleari». E il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha aggiunto che Kaliningrad «è una parte integrante della Federazione russa», e Mosca «non permetterà mai a nessuno di violarne l’integrità». Il 16 ottobre è toccato alla portavoce del ministro degli Esteri, Maria Zakharova, evocare una «risposta devastante, nel senso letterale del termine, con tutti i mezzi a disposizione della Russia. Una guerra che sarà molto breve».

Cinque giorni dopo questa dichiarazione, un caccia Su-30 russo è precipitato in un’area disabitata di Kaliningrad. I piloti si sono salvati, il ministero della Difesa ha detto che si trattava d’un volo d’addestramento. L’escalation è fatta solo di parole e d’incidenti, al momento. Ma nel silenzio della diplomazia, in questo dedalo di frontiere spinate e fra tutte queste esibizioni di muscoli, proprio a Kaliningrad rischia di morire quella pace perpetua che sognava Kant.

Francesco Battistini e Milena Gabanelli

(da corriere.it)