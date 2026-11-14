TRA SVALUTAZIONE DELLA VITTIMA E AVVERTIMENTI VELATI, ROVESCIAMENTO DEI RUOLI E STEREOTIPI DELLO STUPRO

Mi sono guardata un’ora di intervista a Ciro Grillo rilasciata a Telenord: non perché volessi farmi deliberatamente venire la gastroenterite, ma perché è uno specchio preciso di cosa sono potere e privilegio maschile.

Capello fluente, sguardo a metà tra il finto scoglionato e il ‘vi spiego la vita’, giacca, cravatta e una tracotanza che si percepisce al primo minuto. L’intervista di Ciro Grillo rilasciata al direttore Maurizio Michieli nella trasmissione ‘Incontri a Palazzo’ è un case study perfetto per gli studi di genere.

C’è di tutto: non solo potere e privilegio maschile, come dicevamo prima, ma anche svalutazione della vittima, avvertimenti più o meno velati (“qualcosa accadrà, non finisce qua, il nome di questa ragazza deve venire fuori, perché quello che dice è falso”), rovesciamento dei ruoli tra vittima e accusato, pretesa di controllare il racconto e la credibilità della donna, stereotipi sullo stupro e sicuramente tante altre cose che ora mi sfuggono ma che professioniste della materia sono sicura sapranno individuare.

La vicenda di cui parliamo è nota: Ciro Grillo e alcuni suoi amici sono stati denunciati nel 2019 da una ragazza che li ha accusati di averla violentata al termine di una serata passata insieme, mentre era, secondo quanto riportato dalla denuncia, in forte stato di alterazione e non in grado di reagire. In tre, tra cui Ciro Grillo, sono stati condannati in primo grado a otto anni di reclusione con l’accusa di violenza sessuale di gruppo, mentre un quarto ragazzo è stato condannato a sei anni e sei mesi.

La vicenda ha avuto fin dall’inizio una fortissima eco mediatica anche per il nome di uno degli imputati: Ciro Grillo è infatti il figlio del comico e fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo. Negli anni, però, il caso ha avuto grande risalto anche per una strategia difensiva particolarmente aggressiva. Nel 2021 il Fatto Quotidiano riportò l’indiscrezione secondo cui i legali dei ragazzi stessero valutando di rendere pubblico il video girato quella notte, ipotesi che provocò molto scalpore e che venne poi smentita dagli stessi avvocati, che negarono di aver mai pensato di diffondere il filmato.

Quel video è stato però successivamente utilizzato durante il processo. Nel gennaio del 2024, durante il controesame della ragazza, la difesa chiese che ne venisse proiettato uno spezzone in aula per contestare alcuni passaggi della sua deposizione. La ragazza, che non aveva mai voluto vedere quelle immagini, preferì uscire dall’aula. Il tribunale consentì la proiezione di un solo spezzone, anche perché i filmati erano già agli atti ed erano già stati visionati dai giudici.

Chiariamo una cosa: tutti hanno diritto alla difesa. Anche chi è accusato del crimine più odioso. Ciro Grillo e i suoi amici questo diritto ce l’hanno e lo stanno esercitando pienamente. Sono stati condannati in primo grado, la sentenza non è definitiva, hanno degli avvocati e, vista anche la loro disponibilità economica, possiamo ragionevolmente escludere che siano professionisti che hanno fatto l’esame di Stato l’altro ieri. Negli anni hanno portato avanti una difesa estremamente aggressiva, con dichiarazioni dei legali finite continuamente sui giornali e prese di posizione spesso molto discutibili. Sono garantista: il diritto alla difesa non si mette in discussione, mai. Ciro Grillo quel diritto lo ha avuto e continua, giustamente, ad averlo.

Il problema è che nell’intervista a Telenord cerca di far passare un’altra idea: che quel diritto gli sia stato negato, che contro di lui si sia mosso un meccanismo giudiziario e politico, che la sentenza di primo grado sia sostanzialmente illegittima, che i giudici siano stati dei “pavidi” e che, anche in caso di condanna definitiva, quella verità giudiziaria non avrebbe comunque valore. Ciro Grillo è una persona che ha tutti gli strumenti per difendersi e li sta utilizzando tutti. Non si presenti quindi come qualcuno a cui è stata negata la possibilità di farlo, perché questo racconto semplicemente non regge. Questo come prima cosa.

Ciro Grillo dice addirittura che si avvarrà di ogni strumento a sua disposizione perché, parole sue, “la giustizia può essere influenzata dall’esterno”. E lui dispone certamente di una visibilità e di un potere mediatico enormi per portare la propria versione fuori dalle aule di tribunale. Non solo. Nell’intervista aggiunge anche: “Purtroppo il processo si è svolto a porte chiuse”, come se si trattasse di una stortura. Ignorando, o fingendo di ignorare, che nei processi per violenza sessuale la possibilità di chiedere le porte chiuse esiste proprio per tutelare la persona offesa, la sua intimità e la sua sicurezza. E non parliamo di un rischio astratto. Nel 2005 il Garante per la Privacy dovette intervenire contro un settimanale che, raccontando un tentativo di violenza sessuale, aveva pubblicato nome, cognome e persino l’indirizzo della vittima. L’Autorità dichiarò illecita quella diffusione e sottolineò che l’esposizione dell’identità della donna poteva arrivare a mettere a rischio anche la sua incolumità. È anche per evitare questo che la riservatezza delle vittime di violenza sessuale viene protetta. Una tutela tutt’altro che scontata: per decenni le cronache giudiziarie hanno pubblicato senza particolare cautela persino i nomi delle donne che denunciavano uno stupro, con conseguenze devastanti per la loro incolumità e le loro vite. Visto che, come gli piace ripetere, si è laureato in giurisprudenza, lo dovrebbe sapere.

Durante l’intervista Ciro Grillo si lancia addirittura in dissertazioni pseudofilosofiche sulla presunta differente concezione della sessualità tra uomini e donne, riportando alla luce — diamogli il beneficio del dubbio e diciamo in modo inconsapevole — uno dei più vecchi stereotipi sulla violenza sessuale: quello secondo cui una ragazza denuncerebbe uno stupro perché pentita di aver avuto un rapporto. E infatti dice: “Fai finta di interessarti a lei, diventi come un venditore d’auto. Lo pensavo io e lo pensava lei. Il punto è che, trattando la sessualità con molta superficialità, nelle fanciulle si installa un senso di svilimento di sé e di pentimento sessuale delle proprie scelte, tale da rinnegare il fatto e architettare le calunnie”. Risatina, e aggiunge: “Entrare nella psiche femminile è difficile. Io credo che l’abbia fatto in modo superficiale. È una ragazza, ha detto delle cose di una superficialità disarmante e credo che l’abbia fatto per meccanismi… poi si sono inseriti meccanismi di potere mediatico e politico e questioni reputazionali sue. I ragazzi magari reagiscono in maniera diversa, anche se non ne vado fiero”.

Ed eccolo qui, uno dei grandi classici della cultura dello stupro: la donna che prima vuole il rapporto, poi si pente, si sente svilita e accusa il pover’uomo. Un modo comodissimo per non interrogarsi mai sul consenso e spostare ancora una volta il problema su di lei, sulla sua presunta fragilità, sulla sua incoerenza, sulla sua incapacità di vivere serenamente la propria sessualità (strano che non abbia detto ‘frigida’). E in mezzo ci sono pure le “fanciulle”, come se stesse parlando di creature emotivamente instabili, bambine che non sanno cosa vogliono dalla vita e passano il tempo a creare casini.

C’è anche un altro momento particolarmente significativo, quando Grillo parla del video che ha girato durante il rapporto sessuale, “ovviamente in modo clandestino”, come dice lui stesso con grande candore. Spiega di aver sempre considerato quelle immagini una prova a suo favore, qualcosa che avrebbe dovuto scagionarlo (non è andata così, almeno per i giudici di primo grado, che evidentemente le hanno interpretate in maniera diversa). Ma c’è soprattutto quell’“ovviamente”. Grillo non si ferma neanche per un secondo a problematizzare il fatto di aver filmato una ragazza durante un rapporto sessuale senza che lei lo sapesse. Come se quella parte fosse quasi irrilevante. E invece registrare una persona in un momento di intimità senza il suo consenso è già di per sé una gravissima violazione della sua intimità (ma forse questo capitolo di diritto penale l’ha saltato).

C’è poi un altro passaggio dell’intervista che ho trovato estremamente problematico. A un certo punto Ciro Grillo dice: “Il processo penale non è una sessione di terapia. Ci devi entrare nella sessualità, anche a costo di ledere l’emotività di una persona, e non puoi non farlo. Il termine vittimizzazione secondaria deve essere estromesso dalla giustizia”.

Ecco, no. La vittimizzazione secondaria è una questione molto seria e da anni al centro del dibattito sul modo in cui il sistema giudiziario tratta le persone che denunciano una violenza sessuale. Per decenni le vittime sono state sottoposte durante i processi a domande umilianti, invasive e spesso fondate sugli stessi stereotipi che circondano lo stupro. Alla ragazza che ha denunciato sono state fatte domande come: Era lubrificata? Ha inarcato il bacino? Perché non ha usato i denti? Domande umilianti, che i legali della giovane – Giulia Bongiorno e Dario Romano – hanno definito da “Medioevo”.

Questo non significa, naturalmente, che la difesa non possa esaminare la persona offesa, contestarne il racconto o fare domande anche molto difficili. È un suo diritto e deve poterlo esercitare. Ma c’è modo e modo di farlo. L’esame deve servire all’accertamento dei fatti, non trasformarsi in un processo alla vita sessuale, alle abitudini o alla moralità della persona che ha denunciato. Diritto alla difesa non vuol dire umiliare e annientare chi denuncia.

Anche perché le conseguenze non riguardano soltanto la singola donna seduta in quell’aula. Il messaggio che passa alle altre è chiarissimo: se denunciate, ecco a cosa andate incontro. E in un Paese in cui la violenza resta ancora enormemente sommersa non è un dettaglio. Secondo l’ultima indagine Istat, nel 2025, tra le donne che avevano subito più episodi di violenza fisica o sessuale, soltanto il 13,3 per cento aveva denunciato almeno una delle violenze subite.

Trovo anche inquietante una delle cose dette sul finale da Grillo. Quando il giornalista gli chiede se abbia visto la ragazza dopo la denuncia, lui risponde: “Si, dopo tre mesi, perché abbiamo amici in comune”. “E se accadesse in futuro?”. “Qualcosa accadrà, non finisce qua. Il nome di questa ragazza prima o poi verrà fuori, non è giusto che non ci sia forma di responsabilità, perché quello che dice è falso. E anche in caso di condanna in via definitiva, perché la giustizia non può essere relegata a una procedura”. Il nome delle vittime di violenza sessuale non viene omesso per fare un favore a qualcuno: la loro identità è tutelata dalla legge e non può essere divulgata senza consenso. Dire pubblicamente di fregarsene di quella tutela, è un modo di esercitare il proprio potere, di classe e patriarcale.

Chiudo questa newsletter con l’ultima perla di Ciro Grillo, che forse più di tutte racconta come si posiziona rispetto a questi temi: “Dobbiamo insegnare agli uomini a non sottomettersi ai tentativi di castrazione spirituale che ci sono oggi. Dobbiamo insegnargli a essere forti”.

Signore e signori, ecco a voi il privilegio maschile che non vuole essere messo in discussione.

(da Fanpage)