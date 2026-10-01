LA PERCENTUALE TRA GLI ISPANICI È ANCORA PEGGIORE, CON SOLO IL 24% CHE LO PROMUOVE (IL VOTO DEI LATINOS FU DETERMINANTE PER LA SUA RIELEZIONE NEL 2024) … IL TYCOON, CHE VIVE IN UNA BOLLA FOMENTATO DA YES MAN CHE NON OSANO CONTRADDIRLO, RINTIGNA CON LE SOLITE BUFALE: “LA POVERTÀ È SCESA AI MINIMI STORICI, ABBIAMO ILT ASSO DI CRIMINALITÀ PIÙ BASSO DI SEMPRE”

Il tasso di gradimento di Donald Trump è ai minimi. Secondo un sondaggio di Reuters-Ipsos, il 32% degli americani approva il presidente.

La performance di Trump fra gli ispanici è peggiore, con solo il 24% che lo promuove. Il voto degli ispanici aveva spinto il presidente nel 2024.

“Due anni fa abbiamo ereditato l’epoca nera dei democratici e l’abbiamo trasformata nell’età dell’oro. La povertà è scesa ai minimi storici, il numero degli americani che lavorano è il più alto, abbiamo il tasso di criminalità più basso di sempre”.

Lo ha detto Donald Trump nel corso di un comizio in Nebraska criticando i media per non parlare dei suoi successi. “Ora li chiamiamo fake news o artificial news”, ha aggiunto. “Non c’è stato alcun presidente che ha fatto quanto ho fatto io in due anni”, ha messo in evidenza.

Donald Trump finanzierà personalmente gli spot pubblicitari “patriottici” intorno ai quali si è scatenata una bufera perché pagati con fondi pubblici. “La sinistra radicale è contrariata dal fatto che io stia realizzando degli spot, che considero una promozione positiva per i nostri grandi Stati Uniti, e che li stia pagando con fondi americani”, ha detto il presidente sul suo social Truth, spiegando che nonostante si tratti di una “pratica piuttosto comune ho deciso” di pagarli “di tasca mia e utilizzando i fondi raccolti per Maga Inc”, il suo superpac.

(da agenzie)