“LEI E SALVINI SPIEGHINO COME INTENDONO SOSTENERE LE OLTRE 1500 PERSONE SFOLLATE CHE HANNO PERSO TUTTO E COME VOGLIONO FAR FRONTE AI DUE MILIARDI E MEZZO DI EURO DI DANNI PROVOCATI DAL CICLONE HARRY AL SUD. DI FRONTE A UN’EMERGENZA DRAMMATICA, IL GOVERNO HA RISPOSTO CON QUALCHE TOUR IN ELICOTTERO SOPRA LE ZONE COLPITE”



Elly Schlein attacca il governo dopo la difesa del comico Andrea Pucci che ieri ha deciso di non partecipare come co-conduttore per una serata di Sanremo.

“Mi chiedo se oggi Giorgia Meloni e Matteo Salvini, dopo aver passato il fine settimana a occuparsi della scaletta del Festival di Sanremo, trovino almeno cinque minuti per spiegare come intendono sostenere le oltre 1500 persone sfollate di Niscemi, che hanno perso tutto, e come vogliono far fronte ai due miliardi e mezzo di euro di danni provocati dal ciclone Harry al Sud”.

“Finora, di fronte a un’emergenza drammatica, il governo ha risposto con qualche tour in elicottero sopra le zone colpite e con risorse del tutto insufficienti rispetto alla reale entità dei danni”.

Schlein continua: “Abbiamo chiesto di utilizzare le risorse del Ponte, quel miliardo stanziato per il 2026 che comunque non potrà essere utilizzato per lo stop della Corte dei Conti. Aspettiamo risposte, il Sud aspetta risposte”.

(da agenzie)

This entry was posted on lunedì, Febbraio 9th, 2026 at 20:48 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.