SI TRATTAVA DI UN’INIZIATIVA DELLA LEGA DI SERIE C, E IL CLUB NON POTEVA SOTTRARSI, MA ALMENO AVREBBE POTUTO SCEGLIERE UN ALTRO GIOCATORE PER INDOSSARE QUELLA FASCIA … IL MOVIMENTO “NON UNA DI MENO”: “STUPRATORI IN CAMPO NON NE VOGLIAMO…”

Alla foto di rito prima della partita, insieme al capitano del Forlì e ai direttori di gara, non si è potuto sottrarre. In fondo, con la fascia al braccio, stavolta di colore rosso per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, era incaricato di rappresentare la propria squadra.

Poi c’è stato il campo, la partita.Ma è proprio quella fascia, quella responsabilità che ne deriva, a far discutere.

Manolo Portanova torna a far parlare di sé, anche se in questo caso non si possono additare troppe responsabilità al fantasista della Reggiana. La Lega di Serie C, nei giorni scorsi, ha annunciato che in avvicinamento al 25 novembre tutti i capitani delle 60 squadre di terza serie avrebbero indossato la fascia rossa, colore simbolo della lotta alla violenza di genere.

Complice l’infortunio di Paolo Rozzio, la Reggiana ha individuato proprio in Portanova il suo capitano ed è anche in questo caso non ha cambiato idea, rimanendo coerente. E così poco prima delle 17 quando sono state annunciate le formazioni, non ci sono state sorprese. Toccava di nuovo a Manolo, condannato in primo grado per violenza sessuale di gruppo. La sentenza è poi stata confermata in Appello e si è in attesa della Cassazione, a cui si è rivolta la difesa del ragazzo per chiedere giustizia.

E così le associazioni femministe sono tornate ad alzare la voce, chiedendo che la Reggiana prenda posizione escludendo Manolo.

“Stupratori in campo non ne vogliamo”, è lo striscione esposto ieri mattina in piazza Prampolini dalle rappresentanti di Non Una di Meno, che hanno sfidato pioggia e vento per rinnovare una battaglia che portano avanti dal 2023, ovvero da quando Manolo Portanova è approdato in granata.

La vicenda è rapidamente diventata di stampo politico tanto è vero che è intervenuta Francesca Druetti, responsabile nazionale del gruppo Possibile: «Che a portare la fascia rossa contro la violenza sulle donne sia un uomo condannato in appello per violenza sessuale di gruppo è una vergogna», dice.

«Un uomo condannato in Appello continua a giocare da professionista, fa il capitano e usa la propria visibilità e quella dei propri famigliari per screditare pubblicamente chi lo ha denunciato – continua Druetti, sostenendo la totale contrarietà alla posizione della Reggiana che invece ha sempre considerato Portanova un giocatore come un altro, attenendosi alle norme federali–.

È una forma odiosa di victim blaming inaccettabile sempre, figurarsi nella giornata per il contrasto alla violenza di genere. Il fatto che oggi indosserà persino la fascia simbolica contro la violenza sulle donne è oltre il paradosso, è una beffa crudele».

La segretaria nazionale Druetti si aspetta provvedimenti in tal senso: «Chiediamo a Reggiana, Figc e Leghe un codice etico che sospenda da ogni ruolo di rappresentanza i tesserati condannati per violenza di genere, anche in via non definitiva, e percorsi obbligatori sul consenso per tesserati e settori giovanili. Una fascia rossa una volta l’anno non basta: il 25 novembre si misura da quello che succede il 26», conclude.

(da gazzettadireggio.it)