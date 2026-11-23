PER I SONDAGGI I POPOLARI SONO DAVANTI AI SOCIALISTI. MA PER AVERE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA IN PARLAMENTO SERVIRÀ UN’ALLEANZA CON L’ULTRADESTRA FRANCHISTA DI VOX. IL PARTITO DI SANTIAGO ABASCAL (GRANDE AMICO DI GIORGIA MELONI) POTREBBE CONDIZIONARE PESANTEMENTE FEIJOO

Si apre oggi in Spagna l’ultima settimana di campagna elettorale prima del voto previsto domenica, con i partiti politici che cercano di sedurre l’elettorato, diversificando e intensificando i loro messaggi: la sinistra, nel tentativo di rimontare; la destra, per consolidare la propria base esistente e attrarre nuovi elettori.

Gli ultimi sondaggi confermano che il Partito Popolare di Alberto Núñez Feijóo sarebbe vicino alla vittoria, pur senza ottenere la maggioranza assoluta, il che significa ricorrere alla collaborazione del partito di estrema destra Vox di Santiago Abascal.

A una settimana dal voto, le proiezioni suggeriscono che il leader socialista e primo ministro, Pedro Sánchez, perderebbe il potere. Si piazzerebbe al secondo posto, non riuscendo, differentemente dal passato, a ottenere un sostegno sufficiente dall’ampia coalizione di sinistra né dai partiti nazionalisti baschi e catalani.

Il Partito Socialista, dopo aver già sottratto alcuni elettori alle forze più a sinistra, punta ora a conquistare il consenso degli indecisi e degli elettori moderati. Secondo alcune analisi, l’obiettivo sarebbe addirittura quello di colmare il divario con i Popolari nel numero totale di voti.

(da agenzie)