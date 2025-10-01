IL RIFERIMENTO È ALLA DECISIONE DI COSTRUIRE LA NUOVA SALA DA BALLO ALLA CASA BIANCA, MENTRE IL RESTO DEL PAESE È IN GINOCCHIO PER LO SHUTDOWN



Gavin Newsom ha paragonato Donald Trump alla controversa regina francese Maria Antonietta mentre ha preso brutalmente in giro il presidente per la sua decisione di proseguire con la costruzione della sua sala da ballo, mentre il resto del Paese affronta l’incertezza legata alla chiusura del governo.

L’ufficio stampa del governatore della California ha scritto su X:

“TRUMP ‘MARIE ANTOINETTE’ DICE: ‘NESSUNA ASSISTENZA SANITARIA PER VOI POVERACCI, MA UNA SALA DA BALLO PER LA REGINA!’”.

È l’ultimo di una serie di post che parodiano in modo feroce lo stile di scrittura in maiuscolo che caratterizza i messaggi del presidente sui social.

La didascalia accompagnava un’immagine apparentemente generata con l’intelligenza artificiale che raffigurava un ritratto

di Trump vestito da Maria Antonietta, con un abito e una parrucca del XVIII secolo.

