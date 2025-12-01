POI TRA UNA CITAZIONE DI BARBARA D’URSO (“COL CUORE”), UNA DI CETTO LAQUALUNQUE E UN’ALTRA DI ANTONELLO VENDITTI, LA DUCETTA EVITA DI PARLARE DI LAVORO, SANITA’ E TASSE… LA STATISTA DELLA SGARBATELLA SI INFERVORA CONTRO “LE MACUMBE” DEI SINISTRELLI CON TONI DA RAFFINATA INTELLETTUALE: “SE PORTANO DA SOLI ‘NA SFIGA CHE MANCO LA CARTA DELLA PAGODA NEL MERCANTE IN FIERA”… LA DUCETTA, ORMAI GENUFLESSA AL PRESIDENTE USA, URLA: “L’ITALIA NON E’ SUBALTERNA A NESSUNO. ALLA SINISTRA, INVECE, IL PADRONE JE PIACE”

Prima di iniziare il suo intervento ad Atreju, la manifestazione di FdI, la premier Giorgia Meloni è stata accolta dal coro ‘Giorgia, Giorgia’. La presidente del Consiglio ha iniziato a saltellare sul palco con le braccia al cielo. “Buongiorno a tutti, siete uno spettacolo meraviglioso, voglio ringraziarvi per questo entusiasmo”, ha esordito Meloni.

“Per la vostra energia contagiosa – ha aggiunto – e il vostro impegno senza sosta in queste giornate che profumano di buona politica, di comunità, di appartenenza. E grazie perché davvero vedervi qui così numerosi e orgogliosi con le nostre bandiere davvero mi ripaga di ogni giorno impossibile, di ogni notte passata senza dormire, di ogni fine settimana passato a lavorare per cercare quanto di meglio possiamo per questa nazione”.

“Questo è il luogo in cui tutte le idee hanno diritto di cittadinanza. Questo è il luogo in cui Nietzsche e Marx si danno la mano. In cui il valore delle persone si misura sui contenuti. E chi scappa dimostra di non avere contenuti”.

“Voglio ringraziare i tanti leader delle opposizioni che hanno partecipato, Conte, Bonelli, Renzi, Marattin Calenda, Magi e voglio ringraziare anche Elly Schlein che con il suo nannimorettiano ‘mi si nota di più se vengo o sto in disparte o se non vengo per niente’ ha comunque fatto parlare di noi”.

“Parlano male di Atreju ed è l’edizione migliore di sempre, parlano male del governo e il governo sale nei sondaggi. Hanno tentato di boicottare una casa editrice ed è diventata famosissima. Si portano sfiga da soli, che manco quando te capita la carta della pagoda al Mercante in fiera. E allora grazie a tutti quelli che hanno fatto le macumbe prendendo questa edizione di Atreju la più intensa e partecipata di sempre”. Atreju, la manifestazione di FdI.

“Lo dico sempre la libertà ha un prezzo e noi che al contrario di altri non abbiamo mai amato le ingerenze straniere da qualsiasi parte arrivino abbiamo sempre preferito una costosa libertà a una costosissima e apparentemente comoda servitù”.

(da agenzie)