GLI SMANETTONI SONO STATI ASSOLDATI DA UN MISTERIOSO COMMITTENTE SUL DARK WEB PER FARE SOLDI CON LE INFORMAZIONI OTTENUTE

Due autentiche caselle email istituzionali del Ministero dell’Interno corrispondenti a due veri agenti di polizia, e una reale casella mail istituzionale dei Carabinieri corrispondente a un vero militare, quantomeno nel 2021-2022 sono state utilizzate da sei «smanettoni» poco più che ventenni, assoldati da un misterioso committente sul dark we, per sostituirsi a quegli agenti.

Per scrivere a Wind, Telecom, Vodafone, Iliad, Microsoft, TikTok, Amazon, Facebook, e Snapchat per cercare a volte l’accreditamento al portale dedicato da ciascuna di queste compagnie alle richieste delle forze dell’ordine, e altre volte dati riservati sulla clientela; a Google per farsi dare gli account di due persone con la

giustificazione di un apparente ma falso decreto antiterrorismo della Procura di Potenza; alla società israeliana Nso Group Technologies e alla società Chainalysis.com per chiedere di sperimentare la versione «demo», rispettivamente, di un software per infettare e intercettare cellulari, e di un programma invece per rintracciare portafogli di criptovalute; a Microsoft per chiedere con urgenza notizie sulla società israeliana Finovation per asseriti (pure falsificati) motivi di sicurezza nazionale; a TikTok per sollecitare i dati di quattro youtuber con milioni di follower dopo essere stati protagonisti del reality-show Il Collegio su Rai2; e persino per telefonare al Dipartimento di Stato americano, facendo figurare la chiamata come proveniente dallo Stato Maggiore del Ministero della Difesa.

Il Viminale, tutte le società elencate e il Dipartimento di Stato americano sono infatti indicate dalla Procura di Milano come «persone offese» nella richiesta di rinvio a giudizio formulata ora dalle pm Francesca Crupi e Bianca Maria Eugenia Baj Macario per accesso abusivo a sistema informatico e sostituzione di persona, in una indagine scaturita dalla denuncia dell’avvocato Alberto Sirani per conto di Microsoft.

I sei giovanissimi indagati sostengono di non essere stati loro a «bucare» la rete informatica del Ministero o a «comprare» in qualche modo le credenziali dei veri poliziotti, ma di averle ricevute sul web dai (sinora non identificati) «nickname» che li avrebbero reclutati come manodopera

Uno dei sei, oggi detenuto a Milano in esecuzione di una condanna definitiva per rapina aggravata, afferma nell’interrogatorio di «sapere che (alcuni indicati complici, ndr ) avevano in condivisione gli accessi ai vari portali riservati delle forze dell’ordine».

E sullo scopo di questi hackeraggi accenna non tanto (come in altri recenti casi) a possibili dossieraggi, ma a un movente più pratico: «L’obiettivo era trarre denaro dalle informazioni e accedere ai conti delle persone per ricattarle o rapinarle. Gli accordi (con l’organizzatore misterioso su Internet, ndr ) erano che a me avrebbe dato il 20% in criptovalute».

(da agenzie)