INOLTRE, L’ORGANO HA RICHIAMATO L’ATTENZIONE SUL “MIGLIORAMENTO DEI TESTI NORMATIVI SOTTO IL PROFILO REDAZIONALE”. TRADOTTO: SCRIVETE IN ITALIANO CORRETTO, PER FAVORE!

Avvertite Ignazio La Russa. I tecnici del Senato non risparmiano la matita blu e rossa con i provvedimenti del governo di Giorgia Meloni. Che si conferma allergico al controllo. Da questo punto di vista l’ultimo Rapporto del Comitato per la legislazione di Palazzo Madama è impietoso: nel semestre gennaio-giugno a fronte di 14 disegni di legge esaminati (tutti di conversione di decreti-legge) il Comitato si è dovuto esprimere senza disporre della documentazione prescritta, ossia l’analisi di impatto della regolazione (AIR) e l’analisi tecnico-normativa (ATN) in ben 10 casi.

Circostanza questa – come si legge nel Rapporto – “ha limitato la possibilità per il Comitato di valutare le scelte normative del Governo”. Come nel caso ad esempio del decreto “Coltelli” nato per garantire la sicurezza in città e finito nel mirino di escursionisti e fungaioli con annesso coro di critiche. In questo caso il governo si è ben guardato di allegare la documentazione per rendere possibile l’analisi e l’approfondimento delle scelte normative “in ciascuno dei distinti ambiti di intervento del provvedimento”. […]

“Nell’esercizio delle proprie competenze, il Comitato ha spesso rilevato l’assenza di argomentazioni specifiche circa la sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e urgenza costituzionalmente prescritto per l’impiego da parte del Governo del decreto-legge” si legge ancora tra i rilievi del Rapporto in cui viene evidenziato anche un’altra cattiva abitudine, anzi almeno due, che vanno censurate.

Ossia innanzitutto la tecnica, diciamo così a Matrioska che prevede la modifica di disposizioni contenute in decreti-legge non ancora convertiti mediante successivi decreti-legge e “che determina una sovrapposizione tra atti normativi immediatamente efficaci e altera il lineare svolgimento della procedura definita dalla Costituzione e specificata nei regolamenti parlamentari per l’esame dei disegni di legge di conversione”.

Per non parlare del resto. “Il Comitato ha altresì stigmatizzato l’utilizzo della decretazione d’urgenza per l’introduzione di nuove fattispecie di reato, di nuove circostanze aggravanti e di disposizioni di procedura penale”. È capitato per esempio sempre con il decreto Coltelli quando il Comitato ha dovuto ricordare che questa prassi “confligge con quelle esigenze di ponderazione che sono più efficacemente salvaguardate dall’ordinario iter parlamentare e rende più probabili ripetuti interventi normativi sul medesimo oggetto anche in un breve arco temporale”.

Ma il governo lascia a desiderare pure sulla forma. Il Comitato ha infatti richiamato l’attenzione sul “miglioramento dei testi normativi sotto il profilo redazionale”. In particolare censurando “l’impiego di espressioni sintatticamente non corrette o di formulazioni poco chiare o fuorvianti, invitando a introdurre le opportune modifiche”.

(da “il Fatto Quotidiano”)