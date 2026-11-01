L’AUMENTO DEL PRELIEVO ALLE BANCHE PER RICAVARE OLTRE 5 MILIARDI DI EURO POTREBBE AVERE EFFETTI SUL CREDITO CON UNA PARALISI DEL SISTEMA PAESE. A SMONTARE LA DIFESA D’UFFICIO DELLA MELONI ARRIVA EUROSTAT SECONDO CUI IL PIL ITALIANO È FERMO

L’economia italiana al palo nel terzo trimestre del 2026 e una legge di Bilancio senza una visione sulle infrastrutture, che sta spingendo anche i cosiddetti poteri forti, o comunque la parte produttiva del paese, a bocciare l’operato del governo. Giorgia Meloni è così costretta alla difesa d’ufficio del contenuto della manovra, continuando con le sue pillole quotidiane di promozione sui social.

Alla fine delle audizioni alla Camera, non c’è una narrazione negativa, come cerca di raccontare la presidente del Consiglio, ma una sequenza di rilievi basati su fatti e numeri. Dalle misure temporanee, di durata annuale, su tasse e sanità fino all’incertezza della copertura della cancellazione per il bollo auto. Al netto della propaganda, il governo si sta già rendendo conto dei pasticci che ha creato. E prova a correre ai ripari.

«C’è una buona notizia, i tagli sulla scuola saltano», ha fatto sapere il segretario della Uil, Pierpaolo Bombardieri. Meloni ha confermato, sostenendo che «non erano tagli» ma avevano creato «malumore nel mondo della scuola». Ma Giuseppe Conte ha esultato: «Tagli rimangiati grazie alla nostra determinazione», Così come sulla sanità, hanno riferito i sindacati ricevuti a Palazzo Chigi, è in corso una riflessione sull’aumento delle risorse. «Il ministro Giorgetti ha detto che anche alla luce del dialogo con la Conferenza Stato-Regioni stanno valutando di mettere ulteriori risorse», ha spiegato ancora Bombardieri.

La Cgil ha confermato lo sciopero del 20 novembre, che non interesserà il trasporto ferroviario e aereo dopo la richiesta della Commissione di garanzia sugli scioperi.

Zero investimenti

Il tema delle infrastrutture è il convitato di pietra della manovra. Fatta salva qualche spesa inserita nel decreto Infrastrutture, mancano i fondi per i cantieri. Dopo le promesse del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, nell’ultima legge di Bilancio della legislatura non ci sono stanziamenti degni di questo nome. Il governo non ha pensato alla programmazione pluriennale delle opere, seguendo il solco del vivere alla giornata che ha caratterizzato la legislatura.

L’aumento del prelievo alle banche per ricavare oltre 5 miliardi di euro, potrebbe avere effetti sul credito. Con una paralisi del sistema paese.

Le aziende edili sono state abbandonate: nella finanziaria manca, oltre alle risorse per il passato, la risposta ai rincari record dei materiali. Il risultato? Il possibile stop ai cantieri.

Salvini aveva sottolineato il problema, prima dell’approvazione del testo, invocando 8 miliardi di euro per non fermare i lavori in corso. Parole rimaste lettera morta. I circa 6,3 miliardi di euro per le ferrovie nel 2027-2030 sono destinati al completamento dei lavori già avviati. Per correre ai ripari, Salvini ha cercato di tranquillizzare l’Ance: se l’è cavata rivendicando 371 milioni di euro messi nel decreto Infrastrutture, varato di recente. Un pannicello caldo.

Le imprese hanno messo insieme una lista di richieste sugli investimenti, ricordando che il settore delle infrastrutture e delle costruzioni vale circa il 12 per cento del Pil, che con l’indotto sale al 20 per cento. (…)

Pil a zero

Dopo i dati messi insieme dagli auditi sulla legge di Bilancio, Meloni ha cercato di andare al contrattacco. «C’è chi continua a raccontare che le nostre misure fiscali siano rivolte soltanto ai redditi più alti.

Ma è una narrazione che dimentica, o finge di dimenticare, il lavoro fatto in questi anni per sostenere i redditi più bassi e rafforzare il potere d’acquisto di lavoratori e famiglie», ha detto nel suo video quotidiano. Un tentativo di smentire quello che è scolpito nella manovra. La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha risposto: «Meloni non spiega è che la sua manovra regala 500 euro anche a chi ne guadagna 200mila all’anno».

A gelare lo storytelling meloniano è arrivata l’Eurostat, che ha certificato come nel terzo trimestre dell’anno la crescita del Pil italiano sia a zero rispetto al trimestre precedente. La crescita si attesta allo 0,8 per cento su base annua, quasi la metà in confronto all’1,5 medio dell’Unione europea. Un’Italia a passo di lumaca, che non prova a rialzarsi con gli investimenti. E il 2027 rischia di essere un anno perso.

(da Domani)