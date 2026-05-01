LO RIVELA UN DOCUMENTO REALIZZATO DAL PENTAGONO (IL DEEP STATE AMERICANO) E FATTO USCIRE DURANTE LA VISITA DI TRUMP A PECHINO … DURANTE LA GUERRA, LA CINA HA VENDUTO ARMI AGLI ALLEATI USA NEL GOLFO E HA FORNITO ASSISTENZA AI VARI PAESI DEL MONDO CHE FATICANO A SODDISFARE IL FABBISOGNO ENERGETICO … LA GUERRA HA PROSCIUGATO LE SCORTE DI MUNIZIONI AMERICANE: RISERVE CHE RISULTEREBBERO CRUCIALI IN UN POTENZIALE SCONTRO CON LA CINA PER IL CONTROLLO DI TAIWAN



Un’analisi riservata dell’intelligence Usa descrive in dettaglio come la Cina stia sfruttando la guerra in Iran per massimizzare il proprio vantaggio sull’America in ambito militare, economico, diplomatico e in altri settori. Lo riporta il Washington Post, in base a quanto riferito da due funzionari statunitensi che hanno letto il rapporto.

La valutazione è stata redatta in settimana per il capo di Stato maggiore congiunto, il generale Dan Caine, e ha destato allarme all’interno del Pentagono riguardo ai costi geopolitici del braccio di ferro tra Washington e Teheran, proprio mentre il presidente Donald Trump avvia a Pechino colloqui ad alto rischio con il suo omologo Xi Jinping.

Prodotto dalla direzione d’intelligence dello Stato maggiore congiunto, l’analisi valuta la risposta di Pechino alla guerra iraniana coi quattro strumenti del potere statale: diplomatico, informativo, militare ed economico. Da quando gli Stati Uniti e Israele hanno dato inizio alla guerra in Iran, lo scorso 28 febbraio, la Cina ha venduto armi agli alleati Usa nel Golfo Persico, nel mezzo degli sforzi a difesa di basi militari e infrastrutture petrolifere dagli attacchi dei pasdaran con missili e droni.

Pechino ha inoltre fornito assistenza a vari Paesi in tutto il mondo che si trovavano in difficoltà nel soddisfare il proprio fabbisogno energetico, dopo la chiusura della Stretto di Hormuz, da dove transita il 20% del greggio mondiale.

La guerra ha poi prosciugato le ingenti scorte di munizioni americane: riserve che risulterebbero cruciali in un potenziale scontro con la Cina per il controllo di Taiwan, ha rilevato il rapporto. Il conflitto iraniano, che ha causato danni o la distruzione di equipaggiamenti e strutture militari Usa in tutto il Medio Oriente, ha consentito a Pechino di osservare le modalità con cui gli Stati Uniti conducono le guerre e di acquisire conoscenze utili per pianificare le future operazioni militari.

Il rapporto ha evidenziato, infine, come Pechino abbia integrato le critiche diffuse nei confronti del conflitto all’interno della propria comunicazione pubblica, definendo la guerra “illegale”. La Cina persegue da tempo l’obiettivo di minare

l’immagine degli Stati Uniti quale garante responsabile dell’ordine internazionale basato sulle regole, e considera il conflitto iraniano un esempio emblematico dell’approccio disinvolto di Washington nei confronti delle ostilità militari.

(da agenzie)

This entry was posted on giovedì, Maggio 14th, 2026 at 15:48 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.